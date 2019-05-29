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Общество

Суд принял иск о признании незаконной приватизацию планетария в Бишкеке

Межрайонный суд Бишкека принял иск фонда «Наше право» и горожан о признании недействительной приватизацию планетария. Об этом 24.kg сообщила представитель фонда Светлана Антропова.

По ее словам, приватизация объекта прошла с нарушением, поэтому фонд просит признать ее недействительной.

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«Это уже маленькая победа, что суд принял наш иск. Заседание назначили на 15 июля», — сообщила она.

Светлана Антропова добавила, что здание несколько раз переходило из рук в руки. Если удастся добиться признания акта приватизации незаконным, возможно, придется оспорить и последующие сделки.

Ранее сообщалось, что здание принадлежит сыну депутата Жогорку Кенеша от фракции СДПК Чыныбая Турсунбекова.

Вопрос о судьбе здания не раз поднимали и в Жогорку Кенеше. В частности, депутат Наталья Никитенко интересовалась у чиновников мэрии, кому сейчас принадлежит здание. 24.kg рассказывало об истории разрушения столичного планетария.
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