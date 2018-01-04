Депутат Жогорку Кенеша озаботился судьбой планетария в Бишкеке

Депутат Жогорку Кенеша Пархат Тулендыбаев озаботился судьбой бишкекского планетария. Сегодня на заседании парламента он призвал правительство Кыргызстана восстановить его.

«Возле кинотеатра «Россия» был планетарий. Учителя водители туда школьников для практических занятий. Я помню, как посещал его. Но сейчас здание в удручающем состоянии. Непонятно, кому оно принадлежит, на чьем балансе состоит. Необходимо восстановить его», — отметил Пархат Тулендыбаев.

ИА «24.kg» еще в 2014 году рассказало об истории разрушения столичного планетария.

Согласно архивным данным Бишкекглавархитектуры, постановлением местного самоуправления Бишкека №46 от 1 февраля 1996 года у Городского объединения парков и зон отдыха изъяли часть земельного участка площадью 0,42 гектара и предоставили его фирме «Полярная звезда» под комплекс планетария на улице Т.Молдо, 7. На сегодня часть участка в 0,1995 га, согласно договору купли-продажи № 2010/152673 от 17 декабря 2010 года, принадлежит Н.Тентимишовой. Госрегистр выдал акт о праве частной собственности на участок. Иностранные инвесторы рассматривали возможность строительства на этой территории гостиничного комплекса со сносом здания бывшего планетария.

По генплану города данная территория является местом общественной застройки.