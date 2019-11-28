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Чыныбай Турсунбеков про импичмент президенту, коррупцию и сюрприз для Бишкека

События последних дней поставили некоторых отечественных политиков в неудобное положение. Большинство решило, что отмолчаться — самая удобная и выгодная позиция. Но не все сочли для себя возможным остаться в стороне от важных обсуждений.

Один из тех, чье мнение, безусловно, обратит на себя внимание — парламентарий Чыныбай Турсунбеков. Ему мы задали несколько вопросов о президенте, митинге против коррупции и скандалах, которые раскачиваются в информационном пространстве вокруг самого имени Турсунбекова.

— Чыныбай Акунович, вопрос первый и, наверное, один из самых острых. Поддерживаете ли вы импичмент президенту Жээнбекову, заявленный вашей коллегой Карамушкиной?

— В том, что произошло, виноват не только президент, а все мы. В том числе премьер и правительство, и с нас, депутатов парламента, также нельзя снимать ответственность. И мы бездействовали. Теперь многое будет зависеть от предпринятых Советом безопасности мер. Если требование общественности будет удовлетворено, на этом вопросе можно поставить точку.

— Недавно была опубликована ваша декларация о доходах за 2018 год. Почти 39 миллионов и внушительное количество недвижимости. Получили в наследство?

— Не хотелось бы об этом в очередной раз говорить, но в политику я пришел состоявшимся бизнесменом. Своих доходов никогда не скрывал, и декларации заполнял всегда совершенно прозрачно. Но с учетом того, что в последнее время некоторым товарищам, видимо, очень выгодно как угодно интерпретировать информацию о моем имуществе, вынужден пояснить. Во-первых, 38,3 миллиона сомов из указанных информагентством 24.kg 39 миллионов сомов — это не мой доход за 2018 год, а стоимость трех квартир и четырех паркингов. При этом две квартиры из них в этом году переоформлены на ОсОО «Айгюн Иншаат» на основании договора о совместной деятельности. Что касается моего дохода за 2018 год, после оплаты всех отчислений он составил 736 тысяч 308,21 сома. Опять же, некоторые активисты приписывали мне и моей семье машины, которые нам уже давно не принадлежат, еще какие-то дома, которыми мы вообще никогда не владели. Повторюсь, я не скрываю ни своих доходов, ни доходов своей семьи, и всегда готов предоставить отчеты общественности.

— Последнее. Вернете ли вы городу планетарий, как вас призывают столичные активисты?

— Компания моей семьи готова построить для города планетарий. И сейчас мы рассматриваем несколько проектов, заслуживающих внимания, ведем предварительные переговоры с производителями специализированного оборудования. И очень на это надеюсь, нам удастся сделать такой подарок для маленьких бишкекчан и всех горожан!
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