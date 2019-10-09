23:53
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Драка возле супермаркета. Один из потерпевших частично потерял память

Один из потерпевших в драке возле супермаркета «Ярмарка» частично потерял память. Об этом 24.kg сообщили в Минздраве.

«Пострадавший 31-летний М.У. полностью прошел стационарный курс лечения, его выписали в стабильном состоянии. При выписке он узнал только половину родных. Полное восстановление памяти зависит от того, как его организм поведет себя в дальнейшем. Больному рекомендовано наблюдение у невролога по месту жительства», — сообщили в ведомстве.

Напомним, что 28 августа около супермаркета «Ярмарка» на пересечении улиц Ахунбаева и Курчатова в ходе драки жестоко избиты двое мужчин. Один из них несколько дней находился в коме.

Через несколько дней подозреваемые явились с повинной. Их задержали и водворили в СИЗО. В отношении сотрудников, отпустивших подозреваемых, возбудили уголовное дело, они находятся под домашним арестом. Позже ГКНБ задержал родственника обвиняемых. Он работал в ГУВД Чуйской области и забрал их с места происшествия.
Ссылка:
просмотров: 6415
Версия для печати
Материалы по теме
Двое попали в больницу после драки с участием кыргызстанцев в Новосибирске
Драка возле супермаркета. Подозреваемых перевели в другую камеру СИЗО-1
Жестокая драка в Иссык-Ате. Возбуждено уголовное дело
Драка возле супермаркета. Подозреваемые отказываются давать показания
Драка возле супермаркета. Подозреваемые отрицают, что их избили сокамерники
Драка возле супермаркета. Подозреваемых этапировали из больницы в СИЗО
Драка возле супермаркета. Подозреваемых жестоко избили в СИЗО-1
Журналист и охранник Адахана Мадумарова подрались на пресс-конференции
Жестокое избиение в Джалал-Абаде. Пострадавший умер, не приходя в сознание
Драка возле супермаркета. Бывшего милиционера арестовали до 10 ноября
Популярные новости
Преподаватель из&nbsp;Турции не&nbsp;смог полюбить Бишкек и&nbsp;рад, что скоро уедет Преподаватель из Турции не смог полюбить Бишкек и рад, что скоро уедет
Сооронбая Жээнбекова попросили отпустить Алмазбека Атамбаева под домашний арест Сооронбая Жээнбекова попросили отпустить Алмазбека Атамбаева под домашний арест
Фото дня. Омурбек Бабанов и&nbsp;Омурбек Текебаев на&nbsp;свадьбе сына Руслана Казакбаева Фото дня. Омурбек Бабанов и Омурбек Текебаев на свадьбе сына Руслана Казакбаева
Дело Атамбаева. Сын бывшего президента покидает Кыргызстан Дело Атамбаева. Сын бывшего президента покидает Кыргызстан
Бизнес
Не&nbsp;упустите момент! Скидки на&nbsp;бестселлеры в&nbsp;O!Store до&nbsp;19&nbsp;процентов Не упустите момент! Скидки на бестселлеры в O!Store до 19 процентов
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; состоялась спартакиада В международном аэропорту «Манас» состоялась спартакиада
MegaCom участвует в&nbsp;конференции GSMA Mobile 360&nbsp;&mdash; Евразия 2019 MegaCom участвует в конференции GSMA Mobile 360 — Евразия 2019
Заботимся о&nbsp;старшем поколении: благотворительная акция ко&nbsp;Дню пожилых людей Заботимся о старшем поколении: благотворительная акция ко Дню пожилых людей
10 октября, четверг
23:46
iPhone 11 царапается о воздух. Пользователи жалуются на качество гаджетов Apple
23:06
Во время парада боевой вертолет снес трибуны
22:42
Шутки от мэрии? В Сети появился ролик с упирающимся в забор пешеходным переходом
22:27
Рекорд. Сборная Кыргызстана по футболу со счетом 7:0 разгромила команду Мьянмы
22:26
Сотрудник Пентагона передавал секретную информацию своей девушке-журналистке