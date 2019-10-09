Драка возле супермаркета. Один из потерпевших частично потерял память

Один из потерпевших в драке возле супермаркета «Ярмарка» частично потерял память. Об этом 24.kg сообщили в Минздраве.

«Пострадавший 31-летний М.У. полностью прошел стационарный курс лечения, его выписали в стабильном состоянии. При выписке он узнал только половину родных. Полное восстановление памяти зависит от того, как его организм поведет себя в дальнейшем. Больному рекомендовано наблюдение у невролога по месту жительства», — сообщили в ведомстве.

Напомним, что 28 августа около супермаркета «Ярмарка» на пересечении улиц Ахунбаева и Курчатова в ходе драки жестоко избиты двое мужчин. Один из них несколько дней находился в коме.

Через несколько дней подозреваемые явились с повинной. Их задержали и водворили в СИЗО. В отношении сотрудников, отпустивших подозреваемых, возбудили уголовное дело, они находятся под домашним арестом. Позже ГКНБ задержал родственника обвиняемых. Он работал в ГУВД Чуйской области и забрал их с места происшествия.