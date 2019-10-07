Суд по модернизации ТЭЦ. Обвиняемым продлили срок содержания под стражей

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

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Сегодня адвокаты ходатайствовали об изменении меры пресечения своим подзащитным. Однако судья оставила это прошение без удовлетворения. Все подсудимые оставлены под стражей до 12 декабря.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.