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Общество
Сюжеты: Дело Алмазбека Атамбаева, Освобождение Азиза Батукаева

Дело Атамбаева. Бывший президент показаний не дает

Бывший президент Алмазбек Атамбаев не дает показания ни по одному из инкриминируемых ему деяний. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Сергей Слесарев.

По словам юриста, его подзащитный считает, что все это незаконно и давать какие-то показания он не считает нужным. Официально его подзащитному предъявлено только одно обвинение по делу об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Предварительные слушания начнутся 11 октября. «Но ни саму схему заговора высокопоставленных чиновников, ни, собственно, почему Алмазбек Атамбаев проходит обвиняемым по статьям «Коррупция» и «Соучастие», следствие убедительно в материалах дела не доказало. Более того, как могут следователи однозначно утверждать, что Батукаев лейкозом не болен? Где экспертное заключение по этому поводу? Имеются только данные, что на момент освобождения у Батукаева было это заболевание, где сведения, утверждающие обратное? Следствие было проведено очень поверхностно», — сказал Сергей Слесарев.

Уточняется, что обвинительные акты, кроме Атамбаева, вручили Индире Джолдубаевой, Калыбеку Качкыналиеву и Абдухалиму Раимжанову.

Дело о незаконном освобождении Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. Обвиняемыми проходят врачи и лаборант, диагностировавшие рак криминальному авторитету. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты. Но они согласились сотрудничать со следствием, поэтому, возможно, будут оштрафованы на 300 тысяч и тюремного срока избегут.

Ранее МВД сообщало, что установлена прямая причастность Алмазбека Атамбаева к освобождению вора в законе. Бывший президент проходил по делу как свидетель. 9 августа в рамках этого дела ему предъявили обвинение в коррупции.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях: насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ до 26 октября.
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