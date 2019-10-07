16:10
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжеты: Дело Алмазбека Атамбаева, Освобождение Азиза Батукаева

Незаконное освобождение Азиза Батукаева. Назначена дата предварительных слушаний

Уголовное дело о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева передано в суд. Предварительные слушания назначены на 11 октября в Первомайском районном суде Бишкека. Председательствовать на процессе будет судья Эмиль Кайыпов. Об этом 24.kg сообщил адвокат бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева Сергей Слесарев.

Уточняется, что в ходе расследования Алмазбеку Атамбаеву вручено уведомление о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 43 и частью 2 статьи 319 «Организация коррупции в интересах организованной преступной группы» УК КР.

Сергей Слесарев подчеркнул, что в материалах дела нет даже косвенных доказательств признака преступления со стороны его подзащитного. «Ни Шамиль Атаханов, показания которого засекретили по непонятным причинам, ни Аида Салянова, ни экс-глава ГСИН Зарылбек Рысалиев не свидетельствовали против моего клиента», — пояснил он и добавил, что обвинение — вымысел следствия.

Читайте по теме
Освобождение Батукаева. Четыре фигуранта отказались сотрудничать со следствием

В соответствии с требованиями УПК КР уголовное дело для изучения поступило в Генеральную прокуратуру.

По результатам изучения утверждены и вручены обвинительные акты Алмазбеку Атамбаеву, Индире Джолдубаевой, Калыбеку Качкыналиеву и Абдухалиму Раимжанову.

Дело о незаконном освобождении Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. Обвиняемыми проходят врачи и лаборант, диагностировавшие рак криминальному авторитету. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

Ранее МВД сообщало, что установлена прямая причастность Алмазбека Атамбаева к освобождению вора в законе. Бывший президент проходил по делу как свидетель. 9 августа в рамках этого дела ему предъявили обвинение в коррупции.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях: насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ до 26 октября.
Ссылка:
просмотров: 714
Версия для печати
Материалы по теме
Освобождение Азиза Батукаева. Дело передано в суд
Адвокаты и фигуранты не ознакомлены с обвинительным актом по делу Батукаева
Освобождение Азиза Батукаева. Следствие по делу завершили
Адвокаты ознакомились с делом об освобождении Азиза Батукаева, но поверхностно
Онколог — фигурант дела об освобождении Азиза Батукаева продолжает работать
Юристы в ожидании даты суда. Атамбаева ждет скамья подсудимых по делу Батукаева
Освобождение Батукаева. Кто проходит по уголовному делу и что им предъявили
Освобождение Азиза Батукаева. Индиру Джолдубаеву заключили под домашний арест
Чтобы вы не запутались. В каких преступлениях обвиняют Алмазбека Атамбаева
Аида Салянова госпитализирована с воспалением сердечной мышцы
Популярные новости
Преподаватель из&nbsp;Турции не&nbsp;смог полюбить Бишкек и&nbsp;рад, что скоро уедет Преподаватель из Турции не смог полюбить Бишкек и рад, что скоро уедет
Фото дня. Омурбек Бабанов и&nbsp;Омурбек Текебаев на&nbsp;свадьбе сына Руслана Казакбаева Фото дня. Омурбек Бабанов и Омурбек Текебаев на свадьбе сына Руслана Казакбаева
В&nbsp;Бишкеке были слышны выстрелы из&nbsp;автоматов. ГУВД рассказало, что произошло В Бишкеке были слышны выстрелы из автоматов. ГУВД рассказало, что произошло
Сооронбая Жээнбекова попросили отпустить Алмазбека Атамбаева под домашний арест Сооронбая Жээнбекова попросили отпустить Алмазбека Атамбаева под домашний арест
Бизнес
Домашний интернет и&nbsp;бесплатная связь для всей семьи Домашний интернет и бесплатная связь для всей семьи
День города&nbsp;Ош вместе с&nbsp;MegaCom День города Ош вместе с MegaCom
Изучи историю автомобиля перед покупкой в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Изучи историю автомобиля перед покупкой в приложении «Мой О!»
ОАО &laquo;МАМ&raquo; и&nbsp;авиакомпания FlyArystan обсудили двустороннее сотрудничество ОАО «МАМ» и авиакомпания FlyArystan обсудили двустороннее сотрудничество
16:03
Учительница, получившая «Отличника образования», — не родственница министра
16:01
Метал-группа из Польши даст концерт в Бишкеке. Будет и автограф-сессия
15:25
Сооронбай Жээнбеков поздравил Владимира Путина с днем рождения
15:24
Дело Атамбаева. Сын бывшего президента покидает Кыргызстан
15:17
Драка возле супермаркета. Подозреваемых перевели в другую камеру СИЗО-1