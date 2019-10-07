Незаконное освобождение Азиза Батукаева. Назначена дата предварительных слушаний

Уголовное дело о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева передано в суд. Предварительные слушания назначены на 11 октября в Первомайском районном суде Бишкека. Председательствовать на процессе будет судья Эмиль Кайыпов. Об этом 24.kg сообщил адвокат бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева Сергей Слесарев.

Уточняется, что в ходе расследования Алмазбеку Атамбаеву вручено уведомление о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 43 и частью 2 статьи 319 «Организация коррупции в интересах организованной преступной группы» УК КР.

Сергей Слесарев подчеркнул, что в материалах дела нет даже косвенных доказательств признака преступления со стороны его подзащитного. «Ни Шамиль Атаханов, показания которого засекретили по непонятным причинам, ни Аида Салянова, ни экс-глава ГСИН Зарылбек Рысалиев не свидетельствовали против моего клиента», — пояснил он и добавил, что обвинение — вымысел следствия.

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В соответствии с требованиями УПК КР уголовное дело для изучения поступило в Генеральную прокуратуру.

По результатам изучения утверждены и вручены обвинительные акты Алмазбеку Атамбаеву, Индире Джолдубаевой, Калыбеку Качкыналиеву и Абдухалиму Раимжанову.

Дело о незаконном освобождении Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. Обвиняемыми проходят врачи и лаборант, диагностировавшие рак криминальному авторитету. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

Ранее МВД сообщало, что установлена прямая причастность Алмазбека Атамбаева к освобождению вора в законе. Бывший президент проходил по делу как свидетель. 9 августа в рамках этого дела ему предъявили обвинение в коррупции.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях: насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ до 26 октября.