Суд над экс-мэрами. Осмонбека Артыкбаева на процесс привезли в инвалидном кресле

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

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В суде допросили свидетеля по эпизоду со строительством школы в жилмассиве «Калыс-Ордо» депутата Жогорку Кенеша Осмонбека Артыкбаева.

В 2013-2014 годах он возглавлял Министерство энергетики и промышленности.

В зал заседания его доставили в инвалидной коляске.



Осмонбек Артыкбаев, отвечая на вопросы прокурора касательно помощи ТВЕА на строительство учебного заведения, сообщил, что вопросы обсуждались на совещании правительства.



«Но разговор шел не о строительстве конкретной школы, а о выделении средств», — подчеркнул он.





Бывший министр энергетики отметил, что не знает, выделяла ли китайская сторона грант или построила учебное заведение.

Также он уточнил, что вопрос строительства школы не был в компетенции Минэнерго, в этой связи подробности ему не известны.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро из них находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. А Кубанычбек Кулматов назвал это дело сфабрикованным.