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Общество
Сюжет: Дело Кубанычбека Кулматова (154)

Суд над экс-мэрами. Решение о строительстве школы было принято правительством

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

В суде допрашивают свидетеля по эпизоду со строительством школы в жилмассиве «Калыс-Ордо» — экс-главу Нацэнергохолдинга Айбека Калиева. Поскольку он осужден по первому уголовному делу (о модернизации ТЭЦ Бишкека), в зал суда его доставили в наручниках.

Адвокат Сергей Слесарев возмутился этим и попросил снять наручники.

Айбек Калиев сообщил, что в 2014 году он был заместителем министра энергетики и промышленности.

Свидетель отметил, что решение о строительстве одной школы в «Калыс-Ордо» принимало правительство.

«Перед подписанием кредитного соглашения с Эксимбанком было подготовлено соглашение о предоставлении технического гранта со стороны китайской компании. В нем указывалось строительство двух школ. Однако где-то через год вышло решение правительства о строительстве одной и в Бишкеке», — отметил он.

Айбек Калиев добавил, что Минэнерго как исполнительный орган должно подчиняться решениям правительства.

«Тем более что денежные средства не получали. Правительство как главный орган само определяет, на что направлять средства. Я сейчас не помню, постановление было или распоряжение», — сказал он.

Свидетель напомнил, что после аварии на столичной ТЭЦ была создана депутатская комиссия.

«Она выезжала и в школу. С ее стороны замечаний не было. Наоборот, благодарили китайскую компанию, что построено современное учебное заведение, и сравнивали даже со школой на юге, на которую потратили $6 миллионов тоже грантовых средств», — добавил он.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро из них находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. А Кубанычбек Кулматов назвал это дело сфабрикованным.
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