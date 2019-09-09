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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (355)

Мэрия обещает построить городской скейтдром

Мэрия Бишкека обещает построить городской скейтдром. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

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По ее данным, столичные власти приступили к строительству и благоустройству парка, расположенного на пересечении улиц Тулебердиева и Кокчетавской. Отметим, что ранее читатель жаловался на горы мусора в зеленой зоне, которые никто не вывозит.

«В новом парке площадью 11 гектаров появится первый городской скейтдром. Дизайн проекта выставим на общественные обсуждения», — отметили в мэрии.

В парке планируют проложить тротуары, установить около 150 скамеек, велодорожку вокруг парка протяженностью 1 тысяча 660 метров. Кроме того, установят камеры видеонаблюдения и пункт охраны, а также построят парковку на 120 мест.

В мэрии добавили, что параллельно Бишкекасфальтсервис начал капитальное строительство отрезка улицы Тулебердиева от улицы Махатмы Ганди до улицы Саадаева.

Завершить строительство нового парка и реконструкцию улицы планируют до конца ноября.
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