Мэрия обещает построить городской скейтдром

Мэрия Бишкека обещает построить городской скейтдром. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.
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«В новом парке площадью 11 гектаров появится первый городской скейтдром. Дизайн проекта выставим на общественные обсуждения», — отметили в мэрии.
В парке планируют проложить тротуары, установить около 150 скамеек, велодорожку вокруг парка протяженностью 1 тысяча 660 метров. Кроме того, установят камеры видеонаблюдения и пункт охраны, а также построят парковку на 120 мест.
В мэрии добавили, что параллельно Бишкекасфальтсервис начал капитальное строительство отрезка улицы Тулебердиева от улицы Махатмы Ганди до улицы Саадаева.
Завершить строительство нового парка и реконструкцию улицы планируют до конца ноября.