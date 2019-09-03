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Агент 024

Никто не следит. На состояние парка на Кокчетавской жалуются жители

За парком в районе пересечения улиц Кокчетавской и Тулебердиева никто не ухаживает, он находится в плачевном состоянии. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его данным, деревья засыхают, их вырубают.

«Весной приехали молодые ребята, сказали, что из мэрии, убрали мусор в парке. Но так и не вывезли. Мы обращались в «Тазалык». Однако они отказались убрать мусор, сказав, что это не их работа. Кучи продолжают расти», — рассказал бишкекчанин.

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