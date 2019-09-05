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Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева (127)

Следствие по делу об освобождении Азиза Батукаева завершено

Следствие по делу об освобождении вора в законе Азиза Батукаева завершено. Об этом 24.kg сообщил адвокат Сергей Слесарев.

По его словам, следователи официально заявили об окончании расследования. После ознакомления с материалами уголовное дело передадут в суд.

«Мой подзащитный вообще не отвечает на вопросы и не подписывает документы. Таким образом он выражает протест нарушениям законов, Конституции, а также его прав и интересов. Вчера следователи объявили об окончании досудебного производства и передали материалы для ознакомления Алмазбеку Атамбаеву и его защитникам. Всего уголовное дело состоит из 27 томов», — сказал Сергей Слесарев.

Дело о незаконном освобождении Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. Обвиняемыми проходят врачи и лаборант, диагностировавшие рак криминальному авторитету. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

Ранее МВД сообщало, что установлена прямая причастность Алмазбека Атамбаева к освобождению вора в законе. Бывший президент проходил по делу как свидетель. 9 августа в рамках этого дела ему предъявили обвинение в коррупции.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ до 26 октября.
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