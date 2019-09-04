Планетарий в Бишкеке. Прокуратура обратилась в суд с иском

Прокуратура Первомайского района Бишкека обратилась в межрайонный суд с иском о признании недействительными актов о передаче земельного участка под планетарий фирме «Полярная звезда». Об этом сообщила член ОФ «Наше право» Светлана Антропова.

По ее словам, фонд обратился в надзорный орган с просьбой проверить законность приватизации объекта и предоставления земельного участка фирме «Полярная звезда».

«По результатам проверки материалы зарегистрировали в ЕРПП по статье 320 «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Кроме того, прокуратура обратилась с иском в межрайонный суд о признании недействительными актов мэрии о передаче земельного участка», — сказала Светлана Антропова.

Она добавила, что в межрайонном суде столицы сейчас рассматривается административный иск ОФ «Наше право» и горожан о признании недействительными актов приватизации планетария.

Ранее в фонде отмечали, что здание несколько раз переходило из рук в руки. Если удастся добиться признания актов приватизации незаконными, возможно, придется оспорить и последующие сделки.

Вопрос о судьбе здания не раз поднимали и в Жогорку Кенеше. В частности, депутат Наталья Никитенко интересовалась у чиновников муниципалитета, кому сейчас принадлежит оно. 24.kg рассказывало об истории разрушения столичного планетария.