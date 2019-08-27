Электронный дневник. Плюсы и минусы использования

Часть общеобразовательных школ в Кыргызстане с начала нового, 2019/20 учебного года перейдет на электронные дневники и журналы. Пилотный проект продлится всего несколько месяцев. О том, зачем это нужно и какие преследуются цели, 24.kg рассказали в Министерстве образования и науки.

Кто будет внедрять

Проектом займутся частные компании, выигравшие конкурс. Они полностью берут на себя расходы. Поэтому любые денежные сборы с родителей, общественных фондов, администраций школ или районо запрещены.

В конкурсе участвовали 10 компаний, из них отбор прошли 8. Каждой предоставлено по 10 школ.

Общеобразовательные учреждения распределены пропорционально по республике. Пилот продлится с 1 сентября по 31 декабря 2019 года.

Читайте по теме Школы будущего построят в Кыргызстане. А пока без компьютеров и доступа к Сети

«Мы хотим посмотреть, кто есть на рынке предоставления IT-услуг, какие у них возможности и насколько эти системы смогут адаптироваться к нашим образовательным требованиям. Что получат частные компании, участвующие в конкурсе? Для них это хорошая возможность показать себя, внедрить продукт, доказать, что они могут хорошо работать, и получить опыт», — пояснили в Минобразования.

«Электронный дневник — популярный продукт, работает во всех странах СНГ, да и для нас это не ноу-хау. Компании договариваются напрямую со школами в частном порядке. Наша задача — отобрать лучшее на рынке», — отметили в секторе информационного обеспечения МОиН.

В электронные дневники учителя должны вносить оценки и домашние задания — все, что касается учебного процесса.

Готовы ли учителя

В столичной школе № 9 несколько лет назад пытались внедрить электронные дневники в качестве эксперимента.

Полгода мы работали в тестовом режиме бесплатно, и охват был почти 100-процентным. Однако как только встал вопрос оплаты, почти половина родителей сразу отсеялась. Бывший директор школы Валентина Лисниченко

«В этом вопросе есть экономическая составляющая, при одном количестве детей внедрять такие системы выгодно, при другом — нет. Плюс целиком и полностью надо менять психологию учителей. Во-первых, учитель должен оценивать ученика каждый день и вовремя предоставлять информацию родителям. Но технически педагог не всегда день в день заполняет журнал, иногда он делает записи у себя в тетради, иногда выставляет оценки вечером, а за контрольные работы — по мере проверки через день-два. Не всегда хватает времени отметить отсутствующих. Технические моменты играют роль, и не в положительную сторону. Но в целом все эти вопросы решаемы, проблемы преодолимы», — уверена Валентина Лисниченко.

Она признает: новые дневники добавят работы и без того загруженным учителям. А потому нужны доплаты для стимулирования работников образования. Необходимо и соответствующее материально-техническое обеспечение. Не в каждой школе сегодня есть доступ к интернету, не каждый учитель обеспечен компьютером.

В Минобразования успокаивают: «В пилоте мы ставим условие, чтобы компания максимально упростила работу и внедрила свой продукт без лишней нагрузки на преподавательский состав».

«Все зависит от предлагаемого IT-решения. Компании работают по разным схемам. Кто-то сам предоставляет учителям планшеты, и в этом случае учебный процесс, наоборот, облегчается. В планшетах уже есть список тем по предметам, учителя могут просто кликом выбирать определенную тему пройденного урока, выставлять оценки, отмечать присутствующих и отсутствующих детей. Будет облегчена и отчетность в конце четвертей. Но где-то, может, и перегрузят учителей», — не исключают в ведомстве.

Что думают родители

Автоматизированная система позволит родителям четко отслеживать, был ли ребенок на занятиях или прогулял, ориентироваться, над какими темами и предметами стоит усиленно позаниматься, сколько двоек исправить.

Мать семиклассника Татьяна Иванова ждет изменений в школе, поскольку ее сын регулярно вырывает листы из бумажного дневника и не записывает домашние задания.

«Это привело к падению успеваемости и снижению оценок. Конечно, я ходила к классному руководителю, листала журнал. Но ведь не каждый день есть такая возможность. Поэтому я готова даже платить за электронный дневник, лишь бы его у нас внедрили», — поделилась она своими переживаниями.

«Если учитель адекватный и вовремя все заполняет, то дневник в электронном виде очень удобен. А если задания и оценки вносят с опозданием, то возникают проблемы», — отметила другая родительница, ребенок которой уже имеет такой дневник.

В рамках пилота бумажного дневника для дублирования электронного не будет. Родителям потребуются смартфон и доступ к интернету.

А вот с этим могут возникнуть проблемы. Во время реализации проекта «Электронная запись в школы» выявили, что некоторые родители не имеют электронной почты и не умеют пользоваться компьютером и интернет-приложениями. Сотни детей воспитывают бабушки и дедушки, которые не умеют обращаться со смартфонами, даже если они и есть. У многих же таких аппаратов просто нет.

Читайте по теме Что делать, если вашего ребенка не берут в школу?

«С учетом цифровизации страны переход на электронные дневники неизбежен. Если это будет бесплатно, то почему бы и нет? Рано или поздно все к этому придут. Понятно, что не у всех есть доступ к интернету, но и не вводить тоже нельзя. Задача государства — сделать, а там — хотите, заглядывайте в дневник, если вам важны успехи ребенка, не хотите — не смотрите. Главное — не надо обязаловки, все нужно делать поэтапно, без шоковой терапии для населения. Кто не хочет, пусть пользуется бумажным дневником», — считает отец десятиклассника.

На страже объективности

Новая автоматизированная информационная система «Кундолук», как уверяют в Минобразования, направлена также на устранение коррупционных механизмов в школе.

К системе оценивания сегодня много претензий, одна из основных — завышение или занижение оценок. Особенно хорошо такую необъективность видно при переходе учащихся из начальной школы в среднюю, когда «скатываются» даже отличники. Или в выпускных классах, когда двоечник, которого должны оставить на второй год, вдруг успешно сдает экзамены. При этом отличники, претендующие на аттестат особого образца, не могут подтвердить свои знания во время тестирования.

Электронные дневники изменят ситуацию. Вносить оценки задним числом невозможно. Все делается день в день.

«Все сразу будет видно и понятно. Скажем, ребенок учился на тройки, а потом стал отличником или наоборот. Соответственно, будут вопросы к учителям. Система будет жестко контролировать, к мониторингу подключат и районо», — добавили в Минобразования.