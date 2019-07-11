Не умеют пользоваться компьютером. Что мешает электронной записи в школу

По данным на 10 июля, в рамках проекта «Электронная запись в школу» в учебные заведения Бишкека зачислили 13 тысяч 516 детей. Об этом 24.kg сообщили консультанты проекта.

По их сведениям, всего поступило 15,1 тысячи заявок. Одобрена еще 1 тысяча 521 заявка, на рассмотрении — 66, отклонена по разным причинам — 51.

В основном заявки отклоняют из-за некорректно прикрепленных документов и несоответствия указанных данных. Родители могут исправить внесенную информацию через районный центр образования и службу техподдержки.

Координатор проекта «Доступная школа» Эльмира Асрандиева рассказала об апробации электронной записи в 20 пилотных школах, находящихся в новостройках столицы: «В основном там возникают проблемы, касающиеся юридических адресов, по которым проживают дети, поступающие в первый класс. В каких-то МТУ не определены границы микроучастков, где-то есть дома без адресов, а где-то, наоборот, с двумя адресами. Были проблемы по выдаче справок с места жительства. В жилмассивах, как известно, очень много квартирантов, живущих без прописки».

«Одним из условий электронной записи является наличие электронной почты. Некоторые родители ее не имеют, они даже не умеют пользоваться компьютером и интернет-приложениями. Консультанты нашего проекта оказывали помощь в таких элементарных вопросах. Мы представляли людям целый пакет документов, в том числе и номера телефонов, куда они могли обратиться (ГРС, центры обслуживания населения, адреса бесплатной юридической помощи). Были также проблемы, когда дошкольники не имели свидетельства о рождении. В таких случаях мы их направляли в отделы поддержки семьи и детей при районных управлениях социального развития», — добавила она.

Возникали вопросы и другого характера. «Есть учебные заведения с одним языком обучения, например, русским, а некоторые родители хотят отдать своих детей в школы с кыргызским языком обучения или наоборот. Поэтому им и приходится искать их не по микроучастку, а где-нибудь в другом районе», — отметила Эльмира Асрандиева.

Систему «Электронная запись в школу» передадут управлению образования Бишкека. Часть техподдержки оплачивает ЮНИСЕФ, поэтому в ближайшее время поддерживать проект продолжит та же команда.

После апробации программы в столице ее планируют запустить в 2020 году в Оше.