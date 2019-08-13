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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (79)

Оставил вверенный участок и занялся личным пиаром. МВД о Курсане Асанове

В МВД пояснили, за что освобожден от должности замминистра Курсан Асанов.

Ранее сообщалось, что в ведомстве проведено служебное расследование, по итогам которого за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия внесено предложение об освобождении от занимаемой должности заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова.

Сообщается, что переговоры в Кой-Таше со сторонниками бывшего президента вел министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев. «Когда с Атамбаевым была достигнута договоренность о добровольной сдаче, Курсан Асанов, преследуя свои интересы, покинул доверенный участок по обеспечению общественнного порядка и безопасности граждан, тем самым нарушил свои прямые функциональные обязанности», — говорится в сообщении.

Как отмечается, замминистра зашел в дом к бывшему президенту для проведения
переговоров. «Он начал заниматься своим пиаром и дал задание сотрудникам милиции снимать все происходящее на свой телефон все следственные мероприятия. В том числе по изъятию оружия, которое производилась без перчаток. Тем самым, был нарушил порядок собирания доказательств, который является наиболее важным элементом в процессе доказывания. Прежде чем изымать оружие экперт-криминалист должен был произвести осмотр оружия на предмет
обнаружения вещественных доказательств. Все выше перечисленное и послужило основанием для внесения предложения об освобождении его от
занимаемой должности», — отмечают в МВД.

В настоящее время проводится досудебное производство по событиям 7-8 августа. В интересах следствия некоторые подробности не разглашаются.
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