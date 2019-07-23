Пограничная служба Кыргызстана призвала Таджикистан не поддаваться эмоциям

В ГПС Кыргызстана прокомментировали заявление ГКНБ Таджикистана. Спецслужбы соседнего государства, напомним, заявили, что конфликт на кыргызско-таджикской государственной границе «является провокацией кыргызской стороны в преддверии встречи президентов двух стран».

Государственная пограничная служба призвала таджикскую сторону не поддаваться эмоциям и воздержаться от необоснованных обвинений в адрес кыргызской стороны, а также заявлений, способствующих нагнетанию обстановки и любых контракций и действий, которые могут внести дополнительную напряженность.

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Пограничное ведомство КР выступает за проведение совместного расследования причин, выявление виновников инцидента и принятие двусторонних мер по недопущению пограничных конфликтов в дальнейшем.

Отметим, что 22 июля на кыргызско-таджикской границе произошло очередное столкновение. Жители таджикского села хотели установить флагшток около надписи «Ворух». Это возмутило граждан Кыргызстана. Стороны стали закидывать друг друга камнями и стрелять.

В результате конфликта пострадали 14 человек — местные жители, милиционеры и пограничники. Они госпитализированы в больницу Баткена. Девять человек получили огнестрельные ранения. По данным таджикской стороны, один гражданин РТ погиб, еще десять получили ранения. Более 300 жителей села Ак-Сай эвакуированы в Баткен.