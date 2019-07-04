Калыбек Эльтуйбасов и члены его семьи получили политическое убежище в США. Об этом 24.kg стало известно из собственных источников. Сегодня родственники экс-генерального прокурора Аиды Саляновой и самого Калыбека Эльтуйбасова (Салянова) подтвердили эту информацию.

Известно, что Иммиграционный суд США, изучив все поступившие документы и выслушав доводы Калыбека Эльтуйбасова, принял решение удовлетворить его ходатайство о предоставлении политического убежища.

Напомним, что имя Калыбека Эльтуйбасова чаще всего называют в связи с расследованием убийства Камилы Дуйшебаевой. Его статус по делу — свидетель. Однако в комментариях МВД по поводу этого резонансного убийства нет четкости формулировок, хотя известно, что родственник Аиды Саляновой никогда не был в статусе обвиняемого. Раскрыть преступление милиция до сих пор не может.

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Как отмечают родственники Аиды Саляновой, Калыбек Эльтуйбасов вынужден был принять решение покинуть родину вместе со своей семьей.

Вынужденное решение подтверждается доводами, прозвучавшими в Иммиграционном суде США.

«Хотя он (Калыбек Эльтуйбасов) обвиняется в совершении преступления общего характера, запись (очевидно, письменные доводы заявителя. — Прим. 24.kg) содержит существенные доказательства того, что обвинения сфабрикованы... У правительства нет законного обвинительного мотива, скорее, его преследование политически мотивировано... Запись содержит новостные статьи, предполагающие, что основные факты обвинения в препятствии правосудию сфальсифицированы. », — говорится в решении Иммиграционного суда США.

Коррупция широко распространена в Кыргызстане, что позволяет кабмину сфабриковать улики и обвинения для достижения желаемого приговора. Данные о состоянии страны свидетельствуют о том, что правящая партия республики уже давно практикует злоупотребления судебной системой для подавления политической оппозиции. из решения Иммиграционного суда США

«По словам доктора Пейруза, с начала независимости КР и вне зависимости от президентского или парламентского режима давление и уголовные обвинения против высокопоставленных личностей оппонирующих власти проистекают из логики неопатримониального режима», — отмечено в решении Иммиграционного суда США.

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По словам близких семьи, в суде особо отмечена и политическая составляющая в уголовном деле родственницы Калыбека Эльтуйбасова Аиды Саляновой.

«В этом контексте любой вызов коррупционному статус-кво приводит к возмездию. Например, правительство осудило Аиду Салянову после того, как она выдвинула обвинение против коррумпированных чиновников и обвинила президента в коррупции. Действительно, многие лидеры политической оппозиции стали жертвами заказных судебных приговоров. Омурбек Текебаев, лидер партии «Ата Мекен» и главный критик главы государства Атамбаева, был арестован за два месяца до президентских выборов, на которых он намеревался баллотироваться. Он был осужден за коррупцию и мошенничество в результате поспешных и политически мотивированных обвинений. Текебаев был приговорен к восьми годам тюремного заключения. Эта репрессивная тактика распространилась и на других членов партии и адвокатов защиты», — из решения Иммиграционного суда США.

Таким образом, запись показывает, что судебное преследование служит для кыргызских чиновников средством преследования неугодных лиц и групп. из решения Иммиграционного суда США

Принимая во внимание совокупность обстоятельств, суд находит, что ответчик установил обоснованный страх перед будущим преследованием.

«В рамках своей тактики заставить замолчать и устранить политических соперников в июне 2017 года правительство Кыргызстана выдвинуло необоснованное обвинение против ответчика и опубликовало уведомление Интерпола о его экстрадиции», — говорится в решении Иммиграционного суда США в отношении Калыбека Эльтуйбасова и членов его семьи.

Доктор Пейруз дал показания, что республика часто злоупотребляет системой Интерпола для сведения счетов со своими оппонентами на основании сфабрикованных обвинений. из решения Иммиграционного суда США.

«Суд считает, что ответчик продемонстрировал обоснованный страх перед будущим преследованием в связи с его политическими убеждениями, что делает его по закону правомочным на получение убежища», — отмечено в решении.

5 февраля 2019-го замминистра внутренних дел Мирлан Каниметов на пресс-конференции сообщил, что Генеральная прокуратура занимается экстрадицией Калыбека Эльтуйбасова (Салянова). «Генпрокуратура направила запрос в соответствующие органы США об экстрадиции Калыбека Эльтуйбасова (Салянова)», — заявил он.

Однако надзорный орган поспешил опровергнуть эту информацию. «Материалы об экстрадиции подозреваемого в уничтожении вещественных доказательств Калыбека Эльтуйбасова (Салянова) в Генеральную прокуратуру не поступали», — информировали после заявления милицейского чиновника в ГП КР.

Напомним, Калыкбек Эльтуйбасов был задержан в США за нарушение миграционного законодательства. Адвокат Чинара Джакупбекова ходатайствует также, чтобы в отношении ее подзащитного было прекращено уголовное производство.

Камила Дуйшебаева была убита 10 марта 2014-го при загадочных обстоятельствах. Ее тело нашли на кладбище в селе Байтик неделю спустя. Девушка задушена собственным шарфом. Версию о самоубийстве оперативники отбросили сразу. Это дело стало резонансным, так как в СМИ назывались очень громкие имена. Пять лет милиция не может раскрыть это преступление.