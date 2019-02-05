18:16
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

МВД лжет? Генпрокуратура опровергает запрос на экстрадицию Калыбека Эльтуйбасова

Материалы об экстрадиции подозреваемого в уничтожении вещественных доказательств Калыбека Эльтуйбасова (Салянова) в Генпрокуратуру не поступали. Об этом сообщили в главном надзорном органе.

Читайте по теме
Генпрокуратура запросила экстрадицию Калыбека Эльтуйбасова

В Генпрокуратуре подчеркивают, что между США и Кыргызстаном нет соглашения об экстрадиции граждан.

«Запрос об экстрадиции вышеуказанного гражданина в компетентные органы США не направлялся ввиду отсутствия соглашения об экстрадиции между КР и США. В адрес Генпрокуратуры со стороны МВД соответствующие экстрадиционные материалы в отношении Калыбека Эльтуйбасова не поступали», — пояснили в надзорном органе.

Отметим, сегодня на пресс-конференции заместитель министра внутренних дел Мирлан Каниметов заявил, что Генпрокуратура направила запрос в соответствующие органы США об экстрадиции Калыбека Эльтуйбасова (Салянова).
Ссылка:
просмотров: 1328
Версия для печати
Материалы по теме
Генпрокуратура запросила экстрадицию Калыбека Эльтуйбасова
Популярные новости
Автобус Бишкек&nbsp;&mdash; Ташкент. Как чиновники похоронили договоренность президентов Автобус Бишкек — Ташкент. Как чиновники похоронили договоренность президентов
Заработать $2&nbsp;миллиона за&nbsp;два года. История бизнесмена из&nbsp;Кыргызстана Заработать $2 миллиона за два года. История бизнесмена из Кыргызстана
Имуществом Райымбека Матраимова заинтересовался Финпол. Начата проверка Имуществом Райымбека Матраимова заинтересовался Финпол. Начата проверка
Бывший сотрудник МВД Кыргызстана владеет 41&nbsp;лицензией на&nbsp;месторождения Бывший сотрудник МВД Кыргызстана владеет 41 лицензией на месторождения
Бизнес
Как связаться с&nbsp;MegaCom Как связаться с MegaCom
&laquo;Бакай Банк&raquo; внедрил новый моментальный продукт: предвыпущенная банковская карта «Бакай Банк» внедрил новый моментальный продукт: предвыпущенная банковская карта
О!Store: СКИДКИ 20&nbsp;процентов в&nbsp;честь открытия нового магазина в&nbsp;Таласе О!Store: СКИДКИ 20 процентов в честь открытия нового магазина в Таласе
Новое эксклюзивное роуминг-направление в&nbsp;Крыму от&nbsp;MegaCom Новое эксклюзивное роуминг-направление в Крыму от MegaCom