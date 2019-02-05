МВД лжет? Генпрокуратура опровергает запрос на экстрадицию Калыбека Эльтуйбасова

Материалы об экстрадиции подозреваемого в уничтожении вещественных доказательств Калыбека Эльтуйбасова (Салянова) в Генпрокуратуру не поступали. Об этом сообщили в главном надзорном органе.

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В Генпрокуратуре подчеркивают, что между США и Кыргызстаном нет соглашения об экстрадиции граждан.

«Запрос об экстрадиции вышеуказанного гражданина в компетентные органы США не направлялся ввиду отсутствия соглашения об экстрадиции между КР и США. В адрес Генпрокуратуры со стороны МВД соответствующие экстрадиционные материалы в отношении Калыбека Эльтуйбасова не поступали», — пояснили в надзорном органе.

Отметим, сегодня на пресс-конференции заместитель министра внутренних дел Мирлан Каниметов заявил, что Генпрокуратура направила запрос в соответствующие органы США об экстрадиции Калыбека Эльтуйбасова (Салянова).