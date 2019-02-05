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Общество

В МВД признали, что Калыбек Эльтуйбасов задержан в США не по делу об убийстве

На свидетелей по делу об убийстве Камилы Дуйшебаевой никто не давит. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель министра внутренних дел Мирлан Каниметов.

По его словам, у Калыбека Эльтуйбасова действительно статус свидетеля, а не обвиняемого по этому резонансному делу.

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По словам милицейского чиновника, к свидетелю Калыбеку Эльтуйбасову (Салянову) есть вопросы.

Напомним, что он был задержан в США. Ранее в МВД заявляли: есть информация о том, что один из подозреваемых по делу Камилы Дуйшебаевой задержан в Штатах.

«Убийство раскроется после экстрадиции задержанного. Когда его доставят в Кыргызстан — вопрос времени. В интересах следствия не можем раскрыть всех подробностей», — сообщали ранее в ведомстве.

Однако сегодня на пресс-конференции Мирлан Каниметов признал, что родственник экс-депутата Жогорку Кенеша Аиды Саляновой задержан в США за нарушение миграционного законодательства, а не в связи с расследованием уголовного дела по факту убийства Камилы Дуйшебаевой.

«Как только его экстрадируют, мы зададим ему определенные вопросы. Ранее Калыбек Эльтуйбасов был объявлен в розыск за воспрепятствование следственным действиям. Он задержан в США за нарушение миграционного законодательства», — сказал он.

На вопрос о том, отрабатывалась ли версия причастности к убийству милиционеров, замминистра ответил, что ведомство ответит на него позже. Стоит отметить, в некоторых СМИ появилась информация о том, что по заявлению Камилы Дуйшебаевой несколько лет назад были осуждены двое милиционеров за попытку изнасилования. Как раз перед ее смертью они вышли на свободу.
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