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Общество

Генпрокуратура запросила экстрадицию Калыбека Эльтуйбасова

Генпрокуратура направила запрос в соответствующие органы США об экстрадиции Калыбека Эльтуйбасова (Салянова). Об этом на пресс-конференции заявил заместитель министра внутренних дел Мирлан Каниметов.

По его словам, Калыбек Эльтуйбасов подозревается в уничтожении вещественных доказательств.

«Он арестован за нарушение миграционного закона. В ходе проверки также было установлено, что Калыбек Эльтуйбасов находится в розыске по линии Интерпола. Он обвиняется в воспрепятствовании следственным действиям, уничтожении вещественных доказательств. С запросом об экстрадиции мы обратились через Генпрокуратуру», — сказал Мирлан Каниметов.

Ранее родственница Калыбека Эльтуйбасова Аида Салянова подчеркивала, что обвинения в его адрес базируются на лживых показаниях бывшего сотрудника ГРС Насырбека Алмаматова.

«Он арестован и водворен в СИЗО ГКНБ по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Он заявил, что якобы Калыбек поручил ему уничтожить записи с камер видеофиксации в сауне, где они вместе были накануне убийства девушки. Но Калыбеку не было никакого смысла давать такое распоряжение, поскольку, если бы сохранились эти записи, они явились бы гарантом невиновности Калыбека Эльтуйбасова. И сфабриковать против него обвинение не получилось бы. Позже Насырбек Алмаматов признался, что его заставили оговорить Калыбека», — рассказала она.
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