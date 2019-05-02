Добыча урана. Кабмин проиграл информационную войну ура-патриотам

«Сейчас митинги против разработки уранового месторождения Таш-Булак вылились в пиар-кампанию», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Иса Омуркулов.

По его словам, сегодня из-за сообщений о возможной добыче урана Иссык-Кульская и Нарынская области будут закрыты для туристов. Парламентарий уверен, что правительство должно вести информационную кампанию.

Сейчас вы проигрываете. Население должно знать правду. И ура-патриоты уже не будут выступать. Иса Омуркулов

Компания «ЮрАзия» собиралась разрабатывать месторождение Таш-Булак Кызыл-Омпольской группы урано-торианитовых россыпей. Перерабатывать его планировали на Кара-Балтинском горнорудном комбинате. Однако кыргызстанцы категорически против проекта.

Представитель инвестора Андрей Акимов сообщил журналистам, что компания приостановила всю работу в стране до изменения обстановки. Акции протеста против разработки месторождения прошли в Бишкеке и Балыкчи.

Действие лицензии компании на геологоразведку месторождения временно приостановили.