«Мобильнику» предписано прекратить прием платежей и расчетов

Национальным банком ОсОО «Мобильник» предписано временно приостановить осуществление приема платежей и расчетов за товары и услуги в пользу третьих лиц посредством платежных систем. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Нацбанка.

По ее данным, в связи с жалобами населения о непрохождении платежей с 1 февраля 2019 года инициирована внеплановая целевая инспекторская проверка ОсОО «Мобильник».

В ходе проверки установлено, что с 25 января 2019 года в системе «Мобильник» наблюдается технический сбой, в результате которого не поступает оплата поставщикам товаров и услуг, а также не проводятся транзакции между электронными кошельками. Технический сбой усугубляется внутренним конфликтом между учредителями общества.

Для урегулирования сложившейся ситуации ОсОО «Мобильник» предписано в срок до 6 февраля 2019 года осуществить взаиморасчеты с поставщиками услуг и клиентами и стабилизировать деятельность компании. НБ КР

«До полного восстановления и стабилизации работы платежной системы ОсОО «Мобильник» Национальный банк рекомендует использовать альтернативные платежные системы и способы приема платежей. Нацбанк в рамках полномочий, предусмотренных законодательством, предпринимает необходимые меры по минимизации рисков для платежной системы Кыргызстана и защиты прав потребителей финансовых услуг», — сообщили в НБ КР.

На прошлой неделе начались сбои в работе терминалов ОсОО «Мобильник». Из-за этого от его услуг отказались «Северэлектро», «Ошэлектро» и MegaCom. Позже о временном отказе работать с «Мобильником» сообщили Beeline, О!, интернет-провайдер «Акнет» и Бишкектеплосеть. Национальный банк следит за ситуацией. Об отзыве лицензии у ОсОО «Мобильник» речь пока не идет. Владельцы кошельков «Мобильник. Деньги» могут переводить остатки средств на счета в банке «Бай Тушум».