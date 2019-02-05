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Общество

Проблемы с «Мобильником». Возможность обналичивать деньги восстановили

Владельцы кошельков «Мобильник. Деньги» могут переводить остатки средств на счета в банке «Бай Тушум». Об этом сообщил официальный сайт банка.

По его информации, обмен данными с ОсОО «Мобильник» восстановлен. Благодаря этому идентифицированные владельцы электронных кошельков «Мобильник. Деньги» могут переводить деньги на расчетный или карточный счет в «Бай Тушуме». В случае необходимости можно подойти в любой из ближайших офисов банка и получить деньги с расчетного счета или обналичить с карты в любом банкомате.

«Если владелец является неидентифицированным пользователем кошелька «Мобильник. Деньги», ему необходимо подойти в любой офис «Бай Тушума» с паспортом, произвести идентификацию и перевести денежные средства на расчетный или карточный счет», — прокомментировали в банке.

На прошлой неделе начались сбои в работе терминалов ОсОО «Мобильник». Из-за этого от его услуг отказались «Северэлектро», «Ошэлектро» и MegaCom. Позже о временном отказе работать с «Мобильником» сообщили Beeline, О!, интернет-провайдер «Акнет» и Бишкектеплосеть. Национальный банк следит за ситуацией. Об отзыве лицензии у ОсОО «Мобильник» речь пока не идет.
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