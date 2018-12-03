Кыргызы в лагерях перевоспитания Китая. Их число достигает 50 тысяч

В лагерях перевоспитания Китая находятся около 50 тысяч кыргызов. Об этом сообщил в интервью «Азаттык» представитель казахстанской организации «Молодые добровольцы Ата-Журта» Серикжан Билаш.

По его словам, кыргызов, как и казахов, в Китае, которые писали или поднимали тему национальной культуры, держат на контроле.

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«По информации, которая поступила из Кызыл-Суйского автономного округа, в тюрьмах содержатся около 50 тысяч кыргызов. Это информация была два месяца назад, это предварительные данные. Слышал, что задержали редакторов и журналистов газет и журналов, акынов, писателей и представителей интеллигенции в Кызыл-Суйском автономном округе. Но имен и фамилий точно не знаю. В Кызыл-Суу с 1980 года издавались журналы «Кыргызская литература Кызыл-Суу» и «Кыргызская литература Синьцзяна». Был у них и свой телеканал на кыргызском языке. Синьцзянское телевидение транслировало казахский и кыргызские каналы. Теперь всех работающих там людей и издателей книг пропускают через «фильтр», — рассказал Серик Билаш.

По его мнению, преследование кыргызов и казахов в Китае не связано с религией.

«В свое время правительство Китая передало эти земли им во владение. То есть на руки им выдали свидетельства о владении землей на 35-40 лет. Животноводы часто спорят за пастбища. Правительство все узаконило. Теперь китайцы нашли путь, чтобы отобрать земли», — утверждает Серик Билаш.

Напомним, в Кыргызстане родственники задержанных кыргызов в Китае создали комитет защиты кыргызов в Китае. Они с просьбой помочь освободить их родных из лагерей перевоспитания Китая обратились к президенту Сооронбаю Жээнбекову, в МИД и к омбудсмену.

В Китае в лагеря перевоспитания только из района Акчий отправили около 22 тысяч кыргызов. Об этом на пресс-конференции заявил представитель Комитета защиты кыргызов в КНР Алманбет Осмон уулу.