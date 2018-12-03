Кыргызы в лагерях перевоспитания Китая. Их число достигает 50 тысяч

В лагерях перевоспитания Китая находятся около 50 тысяч кыргызов. Об этом сообщил в интервью «Азаттык» представитель казахстанской организации «Молодые добровольцы Ата-Журта» Серикжан Билаш.
По его словам, кыргызов, как и казахов, в Китае, которые писали или поднимали тему национальной культуры, держат на контроле.
По его мнению, преследование кыргызов и казахов в Китае не связано с религией.
«В свое время правительство Китая передало эти земли им во владение. То есть на руки им выдали свидетельства о владении землей на 35-40 лет. Животноводы часто спорят за пастбища. Правительство все узаконило. Теперь китайцы нашли путь, чтобы отобрать земли», — утверждает Серик Билаш.
Напомним, в Кыргызстане родственники задержанных кыргызов в Китае создали комитет защиты кыргызов в Китае. Они с просьбой помочь освободить их родных из лагерей перевоспитания Китая обратились к президенту Сооронбаю Жээнбекову, в МИД и к омбудсмену.
В Китае в лагеря перевоспитания только из района Акчий отправили около 22 тысяч кыргызов. Об этом на пресс-конференции заявил представитель Комитета защиты кыргызов в КНР Алманбет Осмон уулу.