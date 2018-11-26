Кыргызов в Китае отправляют в лагеря перевоспитания. Президента просят помочь

Среди задержанных и отправленных в воспитательные лагеря Китая есть граждане Кыргызстана. Об этом говорится в обращении к президенту Сооронбаю Жээнбекову родственников задержанных и кайрылманов из КНР.

По их словам, этнических кыргызов в Китае начали беспричинно задерживать и отправлять в так называемые воспитательные лагеря. Авторы обращения утверждают, что среди задержанных есть те, кто имеет кыргызстанский паспорт.

«Положение кыргызов в Синьцзян-Уйгурском автономном округе тяжелое. Этнические кыргызы никогда не выступали против государственных интересов КНР. Задерживают беспричинно и отправляют в лагеря», — сообщают они.

По данным авторов обращения, среди задержанных профессор Мамбеттурду Мамбетакун и историк Аскар Джунус.

«Наши родственники, уехав в Китай, не возвращаются. Два года не можем получить никакой информации об их местонахождении. Их семьи, дети остались одни. Также мы не можем связаться с родственниками в КНР. Их массово задерживают. По нашим сведениям, в лагерях сегодня находятся Абуталып Саамый, Султан Жасын, Малик Масмакун, Турдакун Абылет, Кенжакун Жумаалы, Сүйүналы Жүсүпэмет, Сулайман Орозобай, Амантур Малик, Мүсүралы Үсөн, Камза Салымкожо, Абдылда Асанакун и другие», — отмечают этнические кыргызы.

Родственники задержанных и этнические кыргызы напоминают, что после обращения властей Казахстана нотой КНР положение этнических казахов улучшилось. В связи с этим просят президента помочь освободить их родных и близких.

«Мы не просим вас вмешиваться во внутренние дела Китая. Но считаем, что Кыргызстан вправе интересоваться причиной массового задержания этнических кыргызов и граждан КР», — говорится в обращении.

По официальным данным, в Кызыл-Суйском автономном округе СУАО проживает около 160 тысяч кыргызов.