В Китае только в одном районе задержали около 22 тысяч кыргызов

В Китае в лагеря перевоспитания только из района Акчий отправили около 22 тысяч кыргызов. Об этом на пресс-конференции заявил представитель комитета защиты кыргызов в КНР Алманбет Осмон уулу.

Всего, по его данным, в Акчие живут 40 тысяч кыргызов. По словам Алманбета Осмон уулу, задержания кыргызов никак не связаны с их религиозными взглядами.

«Кыргызы в Китае никогда не были фанатиками ислама. Среди задержанных есть и лица, далекие от религии. Например, профессор Мамбеттурсун Мамбетакунов или мой брат журналист Нурманбет Осмон. Его обвинили в терроризме», — рассказал он.

Представитель комитета защиты отметил, что жизнь кайрылманов и родственников заключенных в лагеря в КНР в опасности. «Мы знаем, что рискуем жизнью и свободой. Но мы не можем молчать. Китай может потребовать от Кыргызстана выдать нас. Мы верим, что республика этого не допустит», — сказал Алманбет Осмон уулу.