Скандал в «Акнете». Юрист компании заявляет о незаконности обысков

Юрист Амантур Абдрахманов, представляющий интересы ОсОО «Акнет», заявил 24.kg, что ГСБЭП возбудила уголовное дело и проводила обыски в офисах компании незаконно.

Читайте по теме «Акнет» никто не захватывал. В ГСБЭП разъяснили ситуацию с компанией

Он намерен обжаловать действия сотрудников Финпола в суде. При этом Амантур Абдрахманов признался, что не видел заявления одного из соучредителей «Акнета» Руслана Абдумажитова.

Юрист отметил, что уголовное дело возбуждено не в отношении одного из соучредителей Кубана Ажимудинова, а по факту.

В свою очередь в ГСБЭП подчеркивают, что в рамках расследуемого уголовного дела в отношении руководителей и ответственных лиц ОсОО «Акнет» проводились обыски и они были санкционированы судом.

Сотрудники Финпола искали документы, подтверждающие злоупотребление полномочиями руководителями компании вопреки интересам учредителей и государства, сокрытие достоверных сведений по поступлениям от абонентов компании и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

В ГСБЭП поясняют, что информация, появившаяся в СМИ о рейдерском захвате компании, не соответствует действительности, и просят абонентов не поддаваться на провокации.

Отметим, что 22 ноября пользователи «Акнета» увидели на экранах телевизоров сообщение о захвате провайдера.

