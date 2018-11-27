Скандал в «Акнете». ГСБЭП просит абонентов не поддаваться на провокации

Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями разъяснила текущую ситуацию в компании «Акнет».

По ее данным, в обществе активно распространяют слухи о якобы незаконном и политически мотивированном вмешательстве ГСБЭП в работу интернет-провайдера «Акнет». Речь о создании помех по предоставлению абонентам высокоскоростного доступа к интернету и качественному цифровому телевидению.

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В ГСБЭП с недоумением воспринимают подобного рода информацию и подчеркивают, что следственно-оперативные мероприятия не могли повлиять на работу и качество услуг ОсОО «Акнет».

Сотрудники ГСБЭП в рамках уголовного дела провели санкционированные судом обыски в служебных помещениях ОсОО в поисках документов, подтверждающих злоупотребление полномочиями руководителями компании вопреки интересам учредителей и государства, сокрытие достоверных сведений по поступлениям от абонентов и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Но работа следователей не могла повлиять на качество предоставляемых провайдером услуг населению.

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ГСБЭП просит абонентов «Акнета» не поддаваться на провокации и недостоверные данные, а в случае возникновения проблем с интернетом и телевещанием обращаться непосредственно к провайдеру. В ведомстве напоминают, что ложное сообщение влечет за собой уголовную ответственность.

В ГСБЭП подчеркивают, что информация о рейдерском захвате компании не соответствует действительности. Отметим, 22 ноября пользователи «Акнета» увидели на экранах телевизоров сообщение о захвате провайдера.