18:36
USD 69.85
EUR 79.43
RUB 1.05
Общество

Скандал в «Акнете». ГСБЭП просит абонентов не поддаваться на провокации

Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями разъяснила текущую ситуацию в компании «Акнет».

По ее данным, в обществе активно распространяют слухи о якобы незаконном и политически мотивированном вмешательстве ГСБЭП в работу интернет-провайдера «Акнет».  Речь о создании помех по предоставлению абонентам высокоскоростного доступа к интернету и качественному цифровому телевидению.

Читайте по теме
Скандал в «Акнете». Что известно о владельцах компании

В ГСБЭП с недоумением воспринимают подобного рода информацию и подчеркивают, что следственно-оперативные мероприятия не могли повлиять на работу и качество услуг ОсОО «Акнет».

Сотрудники ГСБЭП в рамках уголовного дела провели санкционированные судом обыски в служебных помещениях ОсОО в поисках документов, подтверждающих злоупотребление полномочиями руководителями компании вопреки интересам учредителей и государства, сокрытие достоверных сведений по поступлениям от абонентов и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Но работа следователей не могла повлиять на качество предоставляемых провайдером услуг населению.

Читайте по теме
Соучредитель «Акнета» рассказал, почему компанию проверяют сотрудники Финпола

ГСБЭП просит абонентов «Акнета» не поддаваться на провокации и недостоверные данные, а в случае возникновения проблем с интернетом и телевещанием обращаться непосредственно к провайдеру. В ведомстве напоминают, что ложное сообщение влечет за собой уголовную ответственность. 

В ГСБЭП подчеркивают, что информация о рейдерском захвате компании не соответствует действительности.  Отметим, 22 ноября пользователи «Акнета» увидели на экранах телевизоров сообщение о захвате провайдера.  
Ссылка:
просмотров: 489
Версия для печати
Материалы по теме
Скандал в «Акнете». Один из учредителей — Кубан Ажимудинов — исчез
Скандал в «Акнете». Что известно о владельцах компании
«Акнет» никто не захватывал. В ГСБЭП разъяснили ситуацию с компанией
В «Акнете» продолжается обыск, в компании изымают документы
Соучредитель «Акнета» рассказал, почему компанию проверяют сотрудники Финпола
Интернет-провайдер «Акнет» заявил о рейдерском захвате. На месте работает ГСБЭП
«Акнет» отключили от внешнего интернет-канала
Популярные новости
Ответить на&nbsp;обвинения Алмазбека Атамбаева призвали президента. Он&nbsp;согласился Ответить на обвинения Алмазбека Атамбаева призвали президента. Он согласился
Экс-мэру Бишкека Албеку Ибраимову предъявили окончательное обвинение Экс-мэру Бишкека Албеку Ибраимову предъявили окончательное обвинение
Талантливый. Брат свата Сооронбая Жээнбекова назначен главой отдела в&nbsp;MegaCom Талантливый. Брат свата Сооронбая Жээнбекова назначен главой отдела в MegaCom
В&nbsp;Бишкеке задержали Александра Рябушкина В Бишкеке задержали Александра Рябушкина
Бизнес
Горнодобывающая отрасль просит поддержки правительства Горнодобывающая отрасль просит поддержки правительства
Школьники узнают, как обезопасить себя в&nbsp;интернете и&nbsp;бороться с&nbsp;мошенничеством Школьники узнают, как обезопасить себя в интернете и бороться с мошенничеством
Наслаждайтесь интернетом от&nbsp;JET целый год! Наслаждайтесь интернетом от JET целый год!
Выгодный роуминг от&nbsp;мобильного оператора О! &mdash;&nbsp;новые направления Выгодный роуминг от мобильного оператора О! — новые направления