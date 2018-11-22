Интернет-провайдер «Акнет» заявил о рейдерском захвате. На месте работает ГСБЭП

Интернет-провайдер «Акнет» прекратил работу в связи с попыткой рейдерского захвата. Такое объявление сегодня появилось на экранах телевизоров пользоватей.

«Уважаемые абоненты, мы вынуждены прекратить работу в связи с попыткой рейдерского захвата компании «Акнет». Мы надеемся на скорое возвращение. Спасибо, что вы с нами», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУВД Бишкека отметили, что на месте работают сотрудники ГСБЭП.

«Рейдерского захвата нет. В рамках возбужденного уголовного дела финансовая полиция проводит проверку», — сообщили редакции.