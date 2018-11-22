Соучредитель «Акнета» рассказал, почему компанию проверяют сотрудники финпола

Бывший коммерческий директор «Акнета» Руслан Абдымажитов рассказал 24.kg, что это он обратился в ГСБЭП с заявлением проверить деятельность компании.

По его словам, сейчас бухгалтерию «Акнета» проверяют сотрудники Финпола, они находятся в здании компании.

«Никакого захвата нет. Нынешний глава компании Кубан Ажимудинов занижает выручку, выводит денежные средства, есть факты заключения фиктивных договоров и патентов, но информацию акционерам о деятельности «Акнета» он предоставлять отказывается», — рассказал Руслан Абдымажитов.

Поэтому я и обратился в ГСБЭП. Акционеры неоднократно просили Ажимудинова отчитаться о своей деятельности. Руслан Абдымажитов

Руслан Абдымажитов добавил, что зять главного бухгалтера «Акнета», которая, по его информации, прикрывает махинации Кубана Ажимудинова, Болот Осмонов являлся заместителем главы Антикоррупционной службы ГКНБ.

Отметим, сегодня на экранах ТВ пользователи «Акнета» увидели сообщение о рейдерском захвате компании.