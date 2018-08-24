Обратный тренд. С начала недели доллар в Кыргызстане подешевел на 1 сом

С начала недели доллар в Кыргызстане подешевел на 1 сом и опустился ниже отметки в 69 сомов.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 68,1-68,3 сома, а продают по 68,6-68,8 сома. За два дня «американец» потерял в цене 40 тыйынов.

Номинальный курс Национального банка — 68,8251 сома (падение за сутки — на 0,83 процента).

Напомним, доллар в Кыргызстане начал дорожать на прошлой неделе вслед за рублем. К концу недели он приблизился к отметке в 70 сомов. Это вынудило Национальный банк впервые за четыре месяца провести интервенцию по продаже долларов.