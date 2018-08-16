Рост доллара. Нацбанк Кыргызстана провел первую за четыре месяца интервенцию

Национальный банк Кыргызстана впервые за четыре месяца вышел на валютный рынок с интервенцией. Об этом сообщил его официальный сайт.

Нацбанк продал $15,1 миллиона с расчетами на дату сделки и $3 миллиона 950 тысяч с расчетами, отличными от даты сделки. Всего на рынок выбросили сразу $19 миллионов 50 тысяч для сглаживания резкого роста курса доллара.

Интервенция существенных результатов не дала. Курс американской валюты по-прежнему на достаточно высоком уровне. Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 69,35 — 69,55 сома, продают по 69,6 — 69,7 сома. Номинальный курс Национального банка — 69,4905 сома (рост за сутки — на 0,35 процента).

Представители Нацбанка назвали рост доллара явлением временным и призвали население не паниковать.