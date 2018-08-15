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Экономика

Доллар в Кыргызстане дорожает и приближается к отметке в 70 сомов

За два дня доллар в Кыргызстане подорожал еще на 20 тыйынов. Курс продажи американской валюты приближается к отметке в 70 сомов.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 69,4−69,55 сома, а продают по 69,65—69,7 сома. Номинальный курс Национального банка — 68,96 сома. За сутки он вырос на рекордные 1,13 процента.

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Российский рубль немного отыграл позиции. Если в начале недели курс его покупки составлял 0,9 сома, то сейчас он поднялся до 1,02-1,04 сома. Казахский тенге стоит 0,17—0,195 сома.

Подорожание доллара началось в конце прошлой недели, когда стало известно о новых, более жестких санкциях США против России. Рубль на фоне этих сообщений упал до отметки ноября 2016 года, а курс тенге к доллару превысил 360 тенге.
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