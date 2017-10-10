Скандал с Liglass Trading. Никаких переговоров не было и не будет

Правительство Кыргызстана все-таки расторгло в одностороннем порядке заключенное ранее с компанией Liglass Trading соглашение о строительстве ГЭС. Об этом сообщает аппарат премьер-министра страны.

Подчеркивается, что премьер-министр Сапар Исаков сегодня, 10 октября, подписал постановление правительства о расторжении в одностороннем порядке заключенного ранее с компанией Liglass Trading соглашения о строительстве ГЭС.

Ранее чешский инвестор на своем сайте сообщил, что начаты переговоры с правительством КР для решения спорных вопросов.

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Правительство КР не ведет с чешской компанией переговоров относительно дальнейшего сотрудничества в рамках заключенного инвестиционного соглашения.

По данным правительства, 5 октября по просьбе руководства Liglass Trading в Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования КР состоялась встреча с представителями чешской компании. В ходе встречи представители компании были поставлены в известность о том, что в связи с неисполнением чешской стороной обязательств по заключенным соглашениям о строительстве гидроэлектростанций, кыргызская сторона расторгает инвестиционное соглашение в одностороннем порядке.

«Необходимо отметить, что состоявшаяся встреча проводилась в соответствии с требованиями соглашения о строительстве Верхненарынского каскада ГЭС, предусматривающего проведение переговоров для разрешения споров в течение трех месяцев. В ходе встречи представители Liglass Trading изложили свои предложения по разрешению споров. Предложения для кыргызской стороны неприемлемы, так как предложенные варианты разрешения сложившейся ситуации не предусмотрены условиями ранее заключенных соглашений», — отмечают в аппарате правительства КР.