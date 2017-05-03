В Минтрансе рассказали, какие дороги в Кыргызстане станут платными

В Министерстве транспорта и дорог рассказали ИА «24.kg», какие дороги в Кыргызстане станут платными.

Отмечается, что стратегией развития дорожной отрасли на 2016–2025 годы для облегчения нагрузки на республиканский бюджет одним из основных приоритетных направлений определено создание и развитие сети платных автомобильных дорог.

В 2018 году планируется сделать платными 26 километров дорог. К 2025 году платными станут 500 километров.

Стоимость проезда еще не определена. Первый вариант предполагает перевод дороги на платную основу. В этом случае тариф будет устанавливать комиссия. По второму варианту предусмотрено строительство новых трасс при государственно-частном партнерстве. Следовательно, и стоимость будет зависеть от этого.

В законе КР «Об автомобильных дорогах» предусмотрена плата за проезд по трассам общего пользования. При этом обязательно на данном направлении наличие другой автомобильной дороги общего пользования.

Таким образом, первой платной дорогой может стать Куакы — Кочкор, альтернативная трасса Север — Юг.