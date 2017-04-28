В Кыргызстане намерены развивать сеть платных автомобильных дорог. Голосуем

Проект постановления правительства Кыргызстана «Об утверждении Порядка создания и условия эксплуатации платных автомобильных дорог и дорожных сооружений» вынесен на общественное обсуждение.
Отмечается, что стратегией развития дорожной отрасли на 2016–2025 годы для облегчения нагрузки на республиканский бюджет одним из основных приоритетных направлений определено создание и развитие сети платных автомобильных дорог.
В настоящее время ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования финансируются из республиканского бюджета в пределах 55–60 процентов от потребности.
Проектом предусматривается создание платных автомобильных дорог на основе государственно-частного партнерства путем перевода существующих участков общего пользования и дорожных сооружений на платную основу либо путем строительства платных автомобильных дорог.