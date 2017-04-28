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Экономика

В Кыргызстане намерены развивать сеть платных автомобильных дорог. Голосуем

Проект постановления правительства Кыргызстана «Об утверждении Порядка создания и условия эксплуатации платных автомобильных дорог и дорожных сооружений» вынесен на общественное обсуждение.

Отмечается, что стратегией развития дорожной отрасли на 2016–2025 годы для облегчения нагрузки на республиканский бюджет одним из основных приоритетных направлений определено создание и развитие сети платных автомобильных дорог.

В настоящее время ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования финансируются из республиканского бюджета в пределах 55–60 процентов от потребности.

«Ежегодное увеличение протяженности реабилитированных и построенных дорог требует выделения еще больше средств из республиканского бюджета на их ремонт и содержание. В связи с дефицитом бюджета стратегия по созданию и увеличению платных автомобильных дорог является вынужденной и оправданной мерой», — аргументируют в Минтрансе.

Проектом предусматривается создание платных автомобильных дорог на основе государственно-частного партнерства путем перевода существующих участков общего пользования и дорожных сооружений на платную основу либо путем строительства платных автомобильных дорог.

Согласно проекту, от платы за проезд транспортных средств по платным участкам освобождается спецтранспорт, используемый для осуществления деятельности пожарной охраны, правоохранительных органов, медицинской скорой помощи, аварийно-спасательных служб, военной автомобильной инспекции, дорожных органов.

Как вы относитесь к идее введения платных дорог в Кыргызстане?

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/50823/
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