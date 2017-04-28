В Кыргызстане намерены развивать сеть платных автомобильных дорог. Голосуем

Проект постановления правительства Кыргызстана «Об утверждении Порядка создания и условия эксплуатации платных автомобильных дорог и дорожных сооружений» вынесен на общественное обсуждение.

Отмечается, что стратегией развития дорожной отрасли на 2016–2025 годы для облегчения нагрузки на республиканский бюджет одним из основных приоритетных направлений определено создание и развитие сети платных автомобильных дорог.

В настоящее время ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования финансируются из республиканского бюджета в пределах 55–60 процентов от потребности.

Проектом предусматривается создание платных автомобильных дорог на основе государственно-частного партнерства путем перевода существующих участков общего пользования и дорожных сооружений на платную основу либо путем строительства платных автомобильных дорог.

«Ежегодное увеличение протяженности реабилитированных и построенных дорог требует выделения еще больше средств из республиканского бюджета на их ремонт и содержание. В связи с дефицитом бюджета стратегия по созданию и увеличению платных автомобильных дорог является вынужденной и оправданной мерой», — аргументируют в Минтрансе.Согласно проекту, от платы за проезд транспортных средств по платным участкам освобождается спецтранспорт, используемый для осуществления деятельности пожарной охраны, правоохранительных органов, медицинской скорой помощи, аварийно-спасательных служб, военной автомобильной инспекции, дорожных органов.