Кыргызстан остается крупнейшим экспортером для Грузии

Крупнейшей страной-экспортером для Грузии с начала года остается Кыргызстан, а крупнейшим импортером — Турция. Об этом сообщает Национальная служба статистики Грузии.

Согласно предварительным данным Грузстата, в январе — июне 2025 года на десять крупнейших экспортных партнеров пришлось 79,8 процента общего экспорта страны.

Первое место среди основных экспортных стран занимает Кыргызстан — $681,3 миллиона, на втором месте находится Казахстан — $414 миллионов, на третьем — Азербайджан с $341,8 миллиона.

Что касается импорта, в первом полугодии на десять крупнейших партнеров пришлось 71,7 процента общего импорта Грузии.

В тройку лидеров входят Турция, США и Россия.

Ранее сообщалось, что в январе 2025 года доля десяти крупнейших стран-партнеров по экспорту в общем объеме экспорта Грузии составила 76,7 процента. В тройку крупнейших экспортеров также входили Кыргызстан ($74,9 миллиона), Азербайджан ($46,2 миллиона) и Казахстан ($45,2 миллиона).