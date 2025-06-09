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Экономика

Узбекистан опередил Казахстан по запасам золота в резервах

Узбекистан опередил Казахстан по запасам золота в резервах. Такие данные представлены Всемирным советом по золоту.

иллюстративное
Фото иллюстративное

Уточняется, что на начало июня 2025 года РК занимает 20-е место в мире по объему золота в валовых международных резервах — 291,4 тонны (58,6 процента от общего объема).

РУз с показателем 356,4 тонны поднялась на 17-е место, опередив ее на три позиции.

Среди всех государств и международных фондов в топ-5 по запасам золота в резервах входят:

  • США — 8,1 тысячи тонн;
  • Германия — 3,4 тысячи тонн;
  • Международный валютный фонд — 2,8 тысячи тонн;
  • Италия — 2,5 тысячи тонн;
  • Франция — 2,4 тысячи тонн.

Всемирный совет по золоту (World Gold Council) — организация, созданная в 1987-м основными производителями золота в мире с целью стимулирования спроса на него.  
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/331909/
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