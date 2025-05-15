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Экономика

В Баткене начали производить пластиковую посуду

В Баткене начали производить пластиковую посуду. Об этом сообщила пресс-служба полномочного представителя президента КР в области.

В промышленной зоне села Ак-Татыр Баткенского района новый завод по переработке и производству пластиковой тары выпустил первую продукцию в тестовом режиме.

Отмечается, что со строительством предприятия возрос спрос на пластиковую тару. Поступают заказы не только из Баткенской области, но и из Ошской, Джалал-Абадской областей, Казахстана. В будущем планируется производить тару не только из пластика, но и из бумаги.

Пластиковая и бумажная посуда будет изготавливаться из высококачественного чистого сырья для пищевых продуктов. В строительство завода частный предприниматель Жоомарт Ашырбай уулу инвестировал $800 тысяч.

После полного ввода предприятия в эксплуатацию будет создано 100 рабочих мест. Для строительства айыл окмоту выделил 5 гектаров земли и обеспечил электроснабжение. Открытие предприятия ожидается в преддверии празднования Дня независимости страны — 31 августа.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/329117/
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