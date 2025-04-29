Доллар стабилен, рубль и тенге выросли. Курс валют на 29 апреля

Официальные курсы российского рубля и тенге за сутки повысились, тогда как курсы евро и китайского юаня снизились. Курс доллара США остался без изменений.

Доллар США

Официальный курс Нацбанка — 87,4500 сома (без изменений — 0,00 процента).

Средний курс в обменных пунктах Бишкека за последние два часа: покупка — 87,33 сома, продажа — 87,80 сома.

Евро

Официальный курс НБ КР — 99,1989 сома (снижение — 0,08 процента).

Средний курс в обменных пунктах столицы за последние два часа: покупка — 99,03 сома, продажа — 100,03 сома.

Российский рубль

Официальный курс Национального банка — 1,0583 сома (рост — 0,07 процента).

Средний курс в обменных пунктах Бишкека за последние два часа: покупка — 1,050 сома, продажа — 1,080 сома.

Казахский тенге

Официальный курс Нацбанка — 0,1702 сома (рост — 0,24 процента).

Средний курс в обменных пунктах столицы за последние два часа: покупка — 0,1172 сома, продажа — 0,1859 сома.

Китайский юань

Официальный курс НБ КР — 11,9820 сома (снижение — 0,17 процента).