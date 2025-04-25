Доллар вырос, рубль упал. Курс валют на 25 апреля

Официальные курсы доллара США, евро, казахского тенге и китайского юаня за сутки повысились, тогда как курс российского рубля снизился.

Доллар США

Официальный курс Нацбанка — 87,3174 сома (рост — 0,37 процента).

Средний курс в обменных пунктах Бишкека за последние два часа: покупка — 87,33 сома, продажа — 87,80 сома.

Евро

Официальный курс НБ КР — 99,3672 сома (рост — 0,08 процента).

Средний курс в обменных пунктах столицы за последние два часа: покупка — 98,72 сома, продажа — 99,72 сома.

Российский рубль

Официальный курс Национального банка — 1,0497 сома (снижение — 0,78 процента).

Средний курс в обменных пунктах Бишкека за последние два часа: покупка — 1,045 сома, продажа — 1,079 сома.

Казахский тенге

Официальный курс Нацбанка — 0,1688 сома (рост — 0,54 процента).

Средний курс в обменных пунктах столицы за последние два часа: покупка — 0,1163 сома, продажа — 0,1873 сома.

Китайский юань