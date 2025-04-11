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Экономика

Все валюты подорожали. Курс валют на 11 апреля

Официальные курсы доллара, евро, российского рубля, тенге и юаня за сутки повысились.

Доллар США

  • Официальный курс Нацбанка — 87,45 сома (рост — 0,07 процента).

  • Средний курс в обменных пунктах Бишкека за последние два часа: покупка — 87,33 сома, продажа — 87,81 сома.

Евро

  • Официальный курс НБ КР — 96,5186 сома (рост — 0,16 процента).

  • Средний курс в обменных пунктах столицы за последние два часа: покупка — 98,16 сома, продажа — 99,16 сома.

Российский рубль

  • Официальный курс Национального банка — 1,0175 сома (рост — 0,41 процента).

  • Средний курс в обменных пунктах Бишкека за последние два часа: покупка — 1,019 сома, продажа — 1,053 сома.

Казахский тенге

  • Официальный курс Нацбанка — 0,1698 сома (рост — 1,19 процента).

  • Средний курс в обменных пунктах столицы за последние два часа: покупка — 0,1168 сома, продажа — 0,1875 сома.

Китайский юань

  • Официальный курс НБ КР — 11,9116 сома (рост — 0,18 процента).

  • Средний курс в обменных пунктах Бишкека за последние два часа: покупка — 11,90 сома, продажа — 12,40 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/325628/
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