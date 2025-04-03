Доллар и рубль выросли. Курсы валюты на 3 апреля

Сом вырос по отношению к евро, к остальным же валютам просел. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана.

Доллар США

Официальный курс Нацбанка — 86,7705 сома (рост — 0,12 процента).

Средний курс в обменных пунктах Бишкека за последние два часа: покупка — 86,54 сома, продажа — 87,03 сома.

Евро

Официальный курс НБ КР — 93,6904 сома (снижение — 0,07 процента).

Средний курс в обменных пунктах столицы за последние два часа: покупка — 93,99 сома, продажа — 94,92 сома.

Российский рубль

Официальный курс Национального банка — 1,0271 сома (рост — 0,13 процента).

Средний курс в обменных пунктах Бишкека за последние два часа: покупка — 1,014 сома, продажа — 1,039 сома.

Казахский тенге

Официальный курс Нацбанка — 0,1725 сома (рост — 0,17 процента).

Средний курс в обменных пунктах столицы за последние два часа: покупка — 0,1191 сома, продажа — 0,1832 сома.

Китайский юань

Официальный курс НБ КР — 11,9331 сома (рост — 0,10 процента).

Средний курс в обменных пунктах Бишкека за последние два часа: покупка — 11,80 сома, продажа — 12,20 сома.