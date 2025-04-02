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Экономика

Рост потребительских цен в Кыргызстане составил 106,3 процента

В большинстве стран СНГ наблюдается устойчивый рост цен. Такие данные приводит Межгосударственный статистический комитет Содружества.

Уточняется, что при этом индекс потребительских цен в странах СНГ демонстрирует различную динамику.

По росту потребительских цен лидером стал Узбекистан (109,8 процента). По данным Агентства по статистике РУз, в первом квартале 2025-го годовая инфляция в республике выросла на 0,5 процента. За последние 12 месяцев, с марта 2024 года по март 2025-го, стоимость товаров и услуг в стране выросла с 8 до 10,3 процента.

Следом идут Россия (109,5 процента) и Казахстан (108,6 процента). Индекс потребительских цен в Молдове составил 107 процентов, а в Кыргызстане — 106,3 процента.

Далее расположились Беларусь (105,2 процента), Азербайджан (104,9 процента) и Таджикистан (103,6 процента).

Полноценной статистики по Армении и Туркменистану нет.

В Статкомитете СНГ отметили, что КР демонстрирует относительно умеренный рост потребительских цен на уровне 106,3 процента, несмотря на высокие показатели индекса цен производителей промышленной продукции.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/324651/
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