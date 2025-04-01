Рубль и тенге подешевели, доллар подрос. Курсы валюты на 1 апреля

Фото из интернета. За сутки заметнее всего подешевел российский рубль, потеряв более 1 процента

Официальные курсы доллара, евро и юаня за сутки повысились, российского рубля и тенге — снизились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США

Официальный курс Национального банка КР — 86,5051 сома (рост — 0,12 процента).

Средний курс в обменных пунктах Бишкека: покупка — 86,56 сома, продажа — 87,04 сома.

Евро

Официальный курс Национального банка КР — 93,6591 сома (рост — 0,57 процента).

Средний курс в обменных пунктах Бишкека: покупка — 93,3 сома, продажа — 94,27 сома.

Российский рубль

Официальный курс Национального банка КР — 1,0162 сома (снижение — 1,07 процента).

Средний курс в обменных пунктах Бишкека: покупка — 1 сом, продажа — 1,037 сома.

Казахстанский тенге

Официальный курс Национального банка КР — 0,1715 сома (снижение — 0,12 процента).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1181 сома, продажа — 0,1878 сома.

Китайский юань