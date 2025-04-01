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Экономика

Рубль и тенге подешевели, доллар подрос. Курсы валюты на 1 апреля

Фото из интернета. За сутки заметнее всего подешевел российский рубль, потеряв более 1 процента

Официальные курсы доллара, евро и юаня за сутки повысились, российского рубля и тенге — снизились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США

  • Официальный курс Национального банка КР — 86,5051 сома (рост — 0,12 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах Бишкека: покупка — 86,56 сома, продажа — 87,04 сома.

Евро

  • Официальный курс Национального банка КР — 93,6591 сома (рост — 0,57 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах Бишкека: покупка — 93,3 сома, продажа — 94,27 сома.

Российский рубль

  • Официальный курс Национального банка КР — 1,0162 сома (снижение — 1,07 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах Бишкека: покупка — 1 сом, продажа — 1,037 сома.

Казахстанский тенге

  • Официальный курс Национального банка КР — 0,1715 сома (снижение — 0,12 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1181 сома, продажа — 0,1878 сома.

Китайский юань

  • Официальный курс Национального банка КР — 11,928 сома (рост — 0,25 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,8 сома, продажа — 12,2 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/324546/
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