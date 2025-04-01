Рубль и тенге подешевели, доллар подрос. Курсы валюты на 1 апреля

Официальные курсы доллара, евро и юаня за сутки повысились, российского рубля и тенге — снизились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США
- Официальный курс Национального банка КР — 86,5051 сома (рост — 0,12 процента).
- Средний курс в обменных пунктах Бишкека: покупка — 86,56 сома, продажа — 87,04 сома.
Евро
- Официальный курс Национального банка КР — 93,6591 сома (рост — 0,57 процента).
- Средний курс в обменных пунктах Бишкека: покупка — 93,3 сома, продажа — 94,27 сома.
Российский рубль
- Официальный курс Национального банка КР — 1,0162 сома (снижение — 1,07 процента).
- Средний курс в обменных пунктах Бишкека: покупка — 1 сом, продажа — 1,037 сома.
Казахстанский тенге
- Официальный курс Национального банка КР — 0,1715 сома (снижение — 0,12 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1181 сома, продажа — 0,1878 сома.
Китайский юань
- Официальный курс Национального банка КР — 11,928 сома (рост — 0,25 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,8 сома, продажа — 12,2 сома.