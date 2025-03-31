Улучшение кредитного рейтинга. Что это дает Кыргызстану

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S&P) повысило кредитный рейтинг Кыргызской Республики до уровня «B+» со стабильным прогнозом. Об этом на пресс-конференции сообщил министр экономики Бакыт Садыков.

По словам министра, решение S&P стало результатом оценки динамичного роста экономики республики за последние три года на 9 процентов, укрепления бюджетной позиции и успешных структурных реформ.

«Рейтинг «B+» на три ступени выше нашего предыдущего», — подчеркнул Бакыт Садыков.

Новый рейтинг приближает республику к группе стран, включающей Турцию, Узбекистан и Армению. В отчете S&P отмечается улучшение показателей внешнеэкономической деятельности, особенно платежного баланса.

Агентство позитивно оценило текущую экономическую ситуацию и перспективы дальнейшего развития региона. Повышение рейтинга, по словам министра, открывает новые возможности для привлечения международных инвестиций.

«Международные инвесторы, финансисты, банки и корпорации ориентируются на кредитные рейтинги при принятии решений об инвестициях», — пояснил Бакыт Садыков.

Наличие рейтинга «B+» повышает шансы Кыргызской Республики на получение иностранного капитала и более выгодные финансовые условия.

Для частного бизнеса внутри страны повышение суверенного рейтинга также имеет важное значение. «Корпоративные рейтинги компаний и банков Кыргызстана будут ориентироваться на суверенный рейтинг, что облегчит им доступ к финансированию», — отметил министр.

Бакыт Садыков сообщил, что Министерство экономики активно работает с международными рейтинговыми агентствами. В настоящее время ведется сотрудничество не только с S&P, но и с Fitch и Moody`s.