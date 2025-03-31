13:39
USD 86.40
EUR 93.13
RUB 1.03
Экономика

Улучшение кредитного рейтинга. Что это дает Кыргызстану

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S&P) повысило кредитный рейтинг Кыргызской Республики до уровня «B+» со стабильным прогнозом. Об этом на пресс-конференции сообщил министр экономики Бакыт Садыков.

По словам министра, решение S&P стало результатом оценки динамичного роста экономики республики за последние три года на 9 процентов, укрепления бюджетной позиции и успешных структурных реформ.
«Рейтинг «B+» на три ступени выше нашего предыдущего», — подчеркнул Бакыт Садыков.

Новый рейтинг приближает республику к группе стран, включающей Турцию, Узбекистан и Армению. В отчете S&P отмечается улучшение показателей внешнеэкономической деятельности, особенно платежного баланса.

Агентство позитивно оценило текущую экономическую ситуацию и перспективы дальнейшего развития региона. Повышение рейтинга, по словам министра, открывает новые возможности для привлечения международных инвестиций.

«Международные инвесторы, финансисты, банки и корпорации ориентируются на кредитные рейтинги при принятии решений об инвестициях», — пояснил Бакыт Садыков.

Наличие рейтинга «B+» повышает шансы Кыргызской Республики на получение иностранного капитала и более выгодные финансовые условия.

Для частного бизнеса внутри страны повышение суверенного рейтинга также имеет важное значение. «Корпоративные рейтинги компаний и банков Кыргызстана будут ориентироваться на суверенный рейтинг, что облегчит им доступ к финансированию», — отметил министр.

Бакыт Садыков сообщил, что Министерство экономики активно работает с международными рейтинговыми агентствами. В настоящее время ведется сотрудничество не только с S&P, но и с Fitch и Moody`s.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/324453/
просмотров: 229
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан повысил свой международный кредитный рейтинг
Долгосрочный кредитный рейтинг Кыргызстана повышен до уровня В+
Вопрос присвоения суверенного кредитного рейтинга Кыргызстану обсудили в кабмине
В КР сначала отказались от услуг Standard and Poor’s, но теперь передумали
Компании США проконсультируют КР для получения суверенного кредитного рейтинга
Moody’s повысило кредитный рейтинг Кыргызстана
Аналитики оценили долгосрочные кредитные рейтинги Кыргызстана как стабильные
Кабмин хочет вывести госпредприятия на мировой рынок. Разработана программа
Кредитная история. Почему она нужна каждому и как ее не испортить
Российское агентство присвоило Кыргызстану кредитные рейтинги
Популярные новости
Индивидуальный предприниматель. Как получить статус и&nbsp;какие налоги платить Индивидуальный предприниматель. Как получить статус и какие налоги платить
Доллар, рубль и&nbsp;тенге вновь подорожали к&nbsp;сому. Курсы валюты на&nbsp;28&nbsp;марта Доллар, рубль и тенге вновь подорожали к сому. Курсы валюты на 28 марта
Подключение банков России к&nbsp;системе SWIFT будет зависеть от&nbsp;действий РФ&nbsp;&mdash; США Подключение банков России к системе SWIFT будет зависеть от действий РФ — США
Доллар подешевел к&nbsp;сому. Эксперт о&nbsp;том, почему ослабла американская валюта Доллар подешевел к сому. Эксперт о том, почему ослабла американская валюта
Бизнес
Как правильно копить деньги: пять актуальных советов Как правильно копить деньги: пять актуальных советов
Совершите добро в&nbsp;Рамазан&nbsp;&mdash; оплатите фитр-садака через MegaPay Совершите добро в Рамазан — оплатите фитр-садака через MegaPay
Как стать финансово грамотным и&nbsp;обучить этому своих детей? Как стать финансово грамотным и обучить этому своих детей?
Один простой способ проявлять заботу о&nbsp;близких каждый день Один простой способ проявлять заботу о близких каждый день
31 марта, понедельник
13:38
В «Ала-Арче» отдыхающим запретят жарить шашлыки В «Ала-Арче» отдыхающим запретят жарить шашлыки
13:18
На водоснабжение трех сел в Узгенском районе требуется 2,25 миллиона евро
13:07
Улучшение кредитного рейтинга. Что это дает Кыргызстану
13:03
Кыргызстан начнет печатать паспорта шести иностранным государствам
12:49
Каныбек Туманбаев считает, что нет необходимости печатать паспорта на юге страны