13:39
USD 86.40
EUR 93.13
RUB 1.03
Экономика

Объем новых кредитов, выданных банками Кыргызстана, вырос на 53,9 процента

Объем новых кредитов, выданных банками Кыргызстана, вырос на 53,9 процента. Об этом говорится в еженедельном макроэкономическом обзоре Евразийского банка развития.

Уточняется, что данные приведена по итогам первых двух месяцев 2025 года.

Рост кредитного портфеля коммерческих банков в большей степени связан с увеличением потребительского кредитования в 2,2 раза и торгового — на 13,9 процента.

Высокие темпы потребительского кредитования оказывают поддержку спросу: внутренняя торговля увеличилась на 17 процентов в январе – феврале, объем предоставляемых услуг гостиниц и ресторанов — на 37,2 процента.

По оценке экспертов ЕАБР, потребительская активность сохранит роль драйвера экономики и по итогам текущего года. Рост ВВП прогнозируется на уровне 8,7 процента.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/324439/
просмотров: 344
Версия для печати
Материалы по теме
ЕАБР поможет Кыргызстану в строительстве Суусамыр-Кокомеренского каскада ГЭС
О преимуществах отечественного автопрома рассказали в Министерстве экономики КР
Льготный автокредит можно получить в Кыргызстане на отечественные авто
Выпуск промышленного производства Кыргызстана вырос до 14,7 процента — ЕАБР
Минфин выдал предпринимателям беспроцентные кредиты на 8,6 миллиарда сомов
Более тысячи фермеров получили льготные кредиты в Кыргызстане
На 8,7 процента вырастет экономика Кыргызстана в 2025 году — прогноз ЕАБР
Кыргызстан сможет получать кредиты в EDCF Южной Кореи
Объем новых кредитов, выданных банками Кыргызстана, вырос на 44 процента
Высокие процентные ставки по кредитам прокомментировал глава Минфина
Популярные новости
Индивидуальный предприниматель. Как получить статус и&nbsp;какие налоги платить Индивидуальный предприниматель. Как получить статус и какие налоги платить
Доллар, рубль и&nbsp;тенге вновь подорожали к&nbsp;сому. Курсы валюты на&nbsp;28&nbsp;марта Доллар, рубль и тенге вновь подорожали к сому. Курсы валюты на 28 марта
Подключение банков России к&nbsp;системе SWIFT будет зависеть от&nbsp;действий РФ&nbsp;&mdash; США Подключение банков России к системе SWIFT будет зависеть от действий РФ — США
Доллар подешевел к&nbsp;сому. Эксперт о&nbsp;том, почему ослабла американская валюта Доллар подешевел к сому. Эксперт о том, почему ослабла американская валюта
Бизнес
Как правильно копить деньги: пять актуальных советов Как правильно копить деньги: пять актуальных советов
Совершите добро в&nbsp;Рамазан&nbsp;&mdash; оплатите фитр-садака через MegaPay Совершите добро в Рамазан — оплатите фитр-садака через MegaPay
Как стать финансово грамотным и&nbsp;обучить этому своих детей? Как стать финансово грамотным и обучить этому своих детей?
Один простой способ проявлять заботу о&nbsp;близких каждый день Один простой способ проявлять заботу о близких каждый день
31 марта, понедельник
13:38
В «Ала-Арче» отдыхающим запретят жарить шашлыки В «Ала-Арче» отдыхающим запретят жарить шашлыки
13:18
На водоснабжение трех сел в Узгенском районе требуется 2,25 миллиона евро
13:07
Улучшение кредитного рейтинга. Что это дает Кыргызстану
13:03
Кыргызстан начнет печатать паспорта шести иностранным государствам
12:49
Каныбек Туманбаев считает, что нет необходимости печатать паспорта на юге страны