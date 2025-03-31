Объем новых кредитов, выданных банками Кыргызстана, вырос на 53,9 процента. Об этом говорится в еженедельном макроэкономическом обзоре Евразийского банка развития.

Уточняется, что данные приведена по итогам первых двух месяцев 2025 года.

Рост кредитного портфеля коммерческих банков в большей степени связан с увеличением потребительского кредитования в 2,2 раза и торгового — на 13,9 процента.

Высокие темпы потребительского кредитования оказывают поддержку спросу: внутренняя торговля увеличилась на 17 процентов в январе – феврале, объем предоставляемых услуг гостиниц и ресторанов — на 37,2 процента.

По оценке экспертов ЕАБР, потребительская активность сохранит роль драйвера экономики и по итогам текущего года. Рост ВВП прогнозируется на уровне 8,7 процента.