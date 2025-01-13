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Экономика

Сом подешевел почти ко всем валютам, кроме евро. Курсы на 13 января

Фото из интернета. Российский рубль после заметного падения начал активно восстанавливаться свои позиции

Официальные курсы доллара, российского рубля, тенге и юаня повысились по отношению к сому, евро — снизился. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Сегодня с утра обменные пункты в столице покупают в среднем доллар по 87,12 сома, продают по 87,6 сома. Номинальный курс Нацбанка — 87,2 сома (рост — 0,29 процента).

Евро подешевел относительно сома. Сегодня его покупают в среднем по 88,97 сома, продают по 89,93 сома. Официальный курс — 89,329 сома (снижение — 0,34 процента).

Российский рубль подорожал. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,845 сома, продают по 0,878 сома. Курс НБ КР — 0,8551 сома (рост — 0,34 процента).

Курс казахского тенге также вырос. Сегодня его покупают по 0,1143 сома, продают по 0,1841 сома. Официальный курс — 0,1656 сома (рост — 0,24 процента).

Китайский юань тоже подорожал. В среднем его покупают по 11,5 сома, продают по 12,2 сома. Официальный курс — 11,8988 сома (рост — 0,28 процента).

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