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Экономика

Глава ГНС Алмамбет Шыкмаматов предложил отменить ЭТТН

На заседании комитета по бюджету, экономической и фискальной политике глава Налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов выступил с предложением отменить электронную товарно-транспортную накладную (ЭТТН) в ее текущем виде.

По его словами, цель внедрения ЭТТН заключается в повышении прозрачности бизнеса и борьбе с теневыми оборотами товаров. Однако методология и сама концепция этой системы вызывают много справедливых нареканий со стороны представителей бизнеса, особенно малого и среднего.

Система охватывает более 13 тысяч наименований товаров — от зубочисток до нефтепродуктов, что, по мнению Алмамбета Шыкмаматова, создает избыточную нагрузку и снижает эффективность администрирования.

«Такой подход вызывает вопросы и критику, поскольку охват столь широкого спектра товаров создает значительные трудности для бизнеса. Такой обобщенный подход является неэффективным и требует пересмотра», — отметил он.

Глава ГНС предлагает ограничить внедрение ЭТТН товарами, где риск теневого оборота наиболее высок. Это такие категории, как нефтепродукты, алкогольные и табачные изделия, а также лекарства и медицинские товары. Остальное необходимо освободить от обязательств по ЭТТН.

Вместе с тем в этот перечень могут быть включены и другие категории, соответствующие обязательствам, принятым в рамках Евразийского экономического союза.

«Налоговое администрирование должно быть удобным, не обременительным и понятным для всех участников рынка. Важно, чтобы при разработке новых систем и мер мы активно учитывали мнение бизнеса, чтобы создавать более выгодные и эффективные условия для его развития», — заявил Алмамбет Шыкмаматов.

В конце-то концов, мы должны научиться слышать потребности и проблемы бизнеса, а не только стремиться к жесткому контролю и регулированию.

Алмамбет Шыкмаматов

Напомним, на фоне скандалов в налоговой сфере ушел в отставку глава кабмина Акылбек Жапаров. Президент Садыр Жапаров пояснил, что решение связано с выявленными нарушениями в работе Налоговой службы, включая махинации с электронными товарно-транспортными накладными (ЭТТН).

По словам главы государства, налоговая сфера находилась под прямым контролем Акылбека Жапарова, и возникший конфликт интересов потребовал его отставки для объективного расследования ситуации.

Скандал вокруг ЭТТН связан с фальсификацией данных в накладных, что позволяло недобросовестным компаниям избегать уплаты налогов. Ущерб государственному бюджету оценивается как значительный.

Новый председатель ГНС Алмамбет Шыкмаматов назначен 18 декабря.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/315091/
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